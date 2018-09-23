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Эффективность поражения - до 200 км: какие зенитные системы передаст Россия Сирии

24.09.2018 16:57 — Разное | Tut.by  
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Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу озвучил планы по передаче системы С-300 сирийской правительственной армии. Комплекс обещают передать Дамаску в течение пары недель. Эти зенитные системы должны были прибыть в Сирию еще раньше: в 2010 году подписан контракт на сумму 400 млн долларов на поставку ЗРС С-300, но под давлением Израиля контракт был аннулирован. 42.TUT.BY ответил на самые распространенные вопросы о комплексе.

Это новая система?

Нет, разработка С-300 началась еще в 60-х годах прошлого века, тогда было принято решение о создании трех ЗРС: для войск ПВО страны — С-300П, для ПВО сухопутных войск — С-300 В и ПВО ВМФ — С-300Ф.


Фото: militaryarms.ru

Перед конструкторами ставилась задача добиться высокой унификации комплекса, но решить ее им не удалось: проблема крылась в специфике комплекса. Если войсковой вариант С-300 имел высокую степень автономности, то ЗРС для войск ПВО и ВМФ применялись вместе с мощными комплексами радиолокационной разведки.

Какой вариант С-300 передадут Сирии?

Если отталкиваться от контракта 2010 года, то Дамаску передадут С-300ПМУ-2: именно на нее, согласно условиям контракта, обучались сирийские военнослужащие.

Планируемая к поставке система является дальнейшим развитием зенитной ракетной системы С-300ПМУ-1. Ее главное отличие — ракета 48Н6Е2, имеющая повышенную эффективность поражения баллистических целей на дальностях до 40 км, а аэродинамических — до 200 км.


С-300ПМУ-2. Фото: dogswar

Также у нового комплекса были существенно расширены возможности по обнаружению и сопровождению баллистических целей с сохранением сектора обнаружения аэродинамических целей.

Несколько радаров, входящих в комплекс, полностью исключают необнаружение воздушных объектов, включая крылатые ракеты на предельно малых высотах, летящие с любых направлений с огибанием рельефа местности, в условиях интенсивных отражений от местных предметов и противодействия со стороны противника.

Знаком ли с возможностями С-300 Израиль?

Безусловно, у израильских специалистов было время изучить одну из модификаций этого комплекса. Эта возможность им выпала в 1996 году, тогда израильские военные во время совместных учений с греческими войсками смогли оценить эффективность работы комплекса С-300ПМУ1, который ранее был продан Россией Кипру. После совместных учений представители Израиля заявили, что нашли слабые места этого зенитного комплекса.

Также в самом комплексе С-300ПМУ-1 и его преемнике С-300ПМУ-2 обеспечивается возможность интеграции системы «Фаворит» в любые системы противовоздушной обороны, в том числе и в системы ПВО стран НАТО.

Может ли С-300 помочь отразить массовый ракетный удар?

Возможно. Всё зависит от того, сколько дивизионов получит Сирия. Пункт боевого управления ПБУ 54К6Е2, входящий в состав комплекса, автоматически определяет параметры траектории движения (дальность, скорость, высоту, направление), государственную принадлежность, тип и степень опасности воздушного объекта, условия ведения стрельбы каждым огневым дивизионом, оптимальное распределение целей по огневым дивизионам для их поражения с учетом условий стрельбы и располагаемого боекомплекта.


ЗРС C-300ПМУ-2. Фото: arms-expo.ru

ПБУ 54К6Е2 может управлять не только ЗРС С-300ПМУ-2, но и С-200Э, последние стоят на вооружении сирийской ПВО. Один ПБУ обеспечивает одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ЗУР. Количество одновременно обнаруживаемых целей — до 300, количество одновременно сопровождаемых трасс целей — до 100.

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Министр обороны России Сергей Шойгу озвучил планы по передаче системы С-300 сирийской правительственной армии.
 
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