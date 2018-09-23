Пятиборцы из Беларуси выиграли Кубок Кремля

В Москве прошел Кубок Кремля по современному пятиборью, в соревнованиях приняли участие 12 команд из 11 стран, передает телеканал «МИР 24».

Соревнования проходили в формате смешанной эстафеты. Белорусы Анастасия Прокопенко и Илья Полозков показали лучший результат по итогам плавания, фехтования, верховой езды и лазер-рана – бега со стрельбой. Второе место заняли российские пятиборцы, третье – литовцы.

«За последний год очень подтянули свои результаты. Настя на данный момент является действующим чемпионом мира. Комбайн – так называемый комбинированный вид всегда был нашей сильной стороной. Просто делали свое. Безусловно, было приятно выиграть эту эстафету сегодня», – сказал Илья.

«Нас спрашивают: не устали вы еще косить медали? Я говорю нет, не устали», – добавила Анастасия.

Москва принимала пятиборцев в восьмой раз.

Призовой фонд турнира достиг рекордных 100 тысяч долларов.