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Белорусские фиксаторы избавят от инвалидности после переломов

24.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Спасти от инвалидности. Белорусские травматологи стали делать операции пациентам почтенного возраста, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко. Речь идет о переломах, которые для пожилых людей опасны. Еще несколько лет назад медики не решались на хирургическое вмешательство тем, кому за 70.

Светлана Евгеньевна Шишкова на осмотр по привычке приходит с тростью. Но она ей больше не нужна, говорят врачи. Перелом шейки бедра едва не стал приговором для одинокой пенсионерки. Но теперь она гуляет каждый день по несколько раз и без помощи поднимается к себе домой на пятый этаж. Какую ногу оперировали – уже забыла.

«Я хожу. Я каждый день прохожу определенное расстояние. Конечно, с палочкой. Дома хожу без палочки», – рассказывает пенсионерка.

Врачи говорят – теперь хоть на танцы. Женщине поставили протез, рассчитанный на повышенные нагрузки.

У людей за 70 перелом шейки бедра приводит к инвалидности и потом нередко к быстрой смерти.

«Если ничего не делать, то люди постепенно умирают от воспалений легких, от пролежней, тромбозов и других осложнений. В ряде случаев мы применяем эндопротезирование сустава – мы отрезаем головку и ставим вместо нее титановый протез. Если переломы расположены чуть дальше от шейки, мы имеем возможность скрепить кости между собой», – поясняет заведующий лабораторией травматологии взрослого возраста Республиканского Научно-практического центра травматологии и ортопедии Александр Ситник.

Задача не только прооперировать, но и сделать это быстро. Пациент, как правило, попадает в операционную уже на следующий день после травмы. Так риски становятся минимальными, а восстановление проходит быстрее. Важна технология и во время самой операции.

«Мы делаем небольшой разрезик на точке введения. И еще два разреза по сантиметру. Вся длина хирургических разрезов – пять сантиметров. Соответственно, мы уже не очень боимся инфекции, мы рассчитываем, что раны будут заживать быстро», – отмечает Ситник.

Возле кровати Лилии Михайловны Пафнутовой уже стоят ходунки. Надо восстанавливаться. Пенсионерка планирует даже путешествие. «У меня семья, дети живут в Москве. Хочу после восстановления поехать к ним», – говорит пациентка.

Скоро таким пациентам будут вживлять фиксаторы перелома бедра белорусского производства. Их разработали хирурги-травматологи.

«Фиксаторы направлены на выполнение малоинвазивных операций. Чтобы меньше осложнений наступало после операции, меньше требовалось повторных операций. Кроме того, они обеспечивают большую надежность фиксации», – отметил ведущий научный сотрудник лаборатории травматологии взрослого возраста Республиканского Научно-практического центра травматологии и ортопедии Олег Корзун.

Фиксатор уже прошел клинические испытания. Осталось запустить его в производство. 




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Современные методы лечения позволяют проводить операции даже пациентам за 70. Малоинвазивное вмешательство сводит риск осложнений и необходимость повторных...
 
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