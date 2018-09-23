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Первичная организация ОСВОД УРГ «Свіслацкая газета»

24.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Первичная организация ОСВОД УРГ «Свіслацкая газета»В редакции «Свіслацкай газеты» 14 лет назад была создана первичная организация ОСВОД. Она создана с целью ведения агитационно-разъяснительной работы в коллективе по соблюдению правил безопасного поведения людей на воде. Ее членами являются все работники коллектива – 13 человек.

В редакции имеется уголок ОСВОД, информация в котором меняется в связи с сезоном. В летний период на стенде можно прочитать о правилах поведения на воде, оказания первой помощи, в зимний – о запрете выхода на тонкий лед, о способах спасания провалившихся в полынью. Систематически на собраниях коллектива доводится информация о безопасном поведении на водных объектах, о безопасной рыбалке и контролировании времяпрепровождения своих детей.

Налажено тесное сотрудничество с районной организацией ОСВОД.

Председатель первичной организации является членом районной комиссии по подготовке зон отдыха к купальному сезону. За активное участие в деле охраны жизни людей на воде, проведение профилактической работы в коллективе председатель первичной организации Марина Александровна Янюк поощрялась Гродненским областным советом ОСВОД с вручением грамот и денежного вознаграждения.

 
 
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В редакции «Свіслацкай газеты» 14 лет назад была создана первичная организация ОСВОД. Она создана с целью ведения агитационно-разъяснительной работы в...
 
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