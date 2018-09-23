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Первичная профсоюзная организация УРГ «Свіслацкая газета»

24.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Первичная профсоюзная организация УРГ «Свіслацкая газета»

Первичная профсоюзная организация УРГ «Свіслацкая газета» представлена 13 членами. Таким образом, общий охват профчленством составляет 100%. Кроме того, в первичке числятся 5 неработающих пенсионеров.

С 3 работниками нанимателем заключен контракт на 5 лет, с 6 – на 3 года, с 4 – на 1 год. Надо отметить, что все работники по условиям контракта имеют право на дополнительный отпуск продолжительностью 5 дней.

Мы заботимся и о здоровье работников коллектива. В качестве бонуса при письменном обращении работника предоставляется оплаченный месячный абонемент для занятий фитнесом.

В качестве дополнительных социальных льгот мы предлагаем своим работникам, а также ветераны редакции, находящиеся на пенсии, бесплатно опубликовать в газете объявление, поздравление или соболезнование.

Но это не единственные так называемые льготы. Работнику-юбиляру с датами 30, 40, 50, 60 лет из профсоюзного фонда выплачивается единовременное пособие, равное 1 базовой величине. При выходе работника на заслуженный отдых с прекращением трудовых отношений выплачивается единовременное пособие в размере двух базовых величин.

Праздничная атмосфера создается для членов профкома, празднующих свой день рождения. Собирается весь коллектив, звучат поздравления, дарятся подарки. Всегда готовится приветственный адрес для новых работников, связавших свою жизнь с редакцией.  

Члены профорганизации легки на подъем, всегда охотно участвуют в проводимых мероприятиях, в том числе и республиканских. Одно из значимых – Международный форум Федерации профсоюзов Беларуси.

 

 
 
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Первичная профсоюзная организация УРГ «Свіслацкая газета» представлена 13 членами. Таким образом, общий охват профчленством составляет 100%. Кроме того, в...
 
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