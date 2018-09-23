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Первичная организация РОО «Белая Русь» УРГ «Свіслацкая газета»

24.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Первичная организация РОО «Белая Русь» УРГ «Свіслацкая газета»

Сегодня первичная организация РОО «Белая Русь» УРГ «Свіслацкая газета» насчитывает 12 членов, занимающих активную гражданскую позицию. У каждого из них на счету немало добрых дел и благородных поступков.

Яркий тому пример участие членов общественного объединения в различных благотворительных мероприятиях и акциях по реализации государственных программ детства и материнства, поддержки сирот, многодетных семей, нуждающихся граждан, проводимых по инициативе районной организации РОО «Белая Русь» во главе с председателем Николаем Орлом. А своим словом на страницах районки журналисты поддерживают внутреннюю и внешнюю политику государства, воспитывают подрастающее поколение в духе патриотов своей страны, пропагандируют здоровый образ жизни среди населения.

Кроме того, члены первички являются активными участниками избирательных кампаний Республики Беларусь, депутатами районного Совета депутатов. Члены объединения тесно сотрудничают с органами местной власти, взаимодействуют с идеологическим активом района, поддерживают доброжелательные отношения с другими общественными организациями.

Первичная организация РОО «Белая Русь» районного издания постоянно ведет и продолжит вести работу по привлечению в свои ряды молодых, активных и инициативных работников коллектива.

 
 
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Сегодня первичная организация РОО «Белая Русь» УРГ «Свіслацкая газета» насчитывает 12 членов, занимающих активную гражданскую позицию. У каждого из них на...
 
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