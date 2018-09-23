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Прямая телефонная линия» с начальником управления образования Волковысского райисполкома
24.09.2018 — Разное | Новости Волковыска
26 сентября 2018 г. с 10 до 12 часов состоится «прямая телефонная линия» с начальником управления образования Волковысского райисполкома назначен Михаилом Болеславовичем Семенчиком.
Вопросы можно задать по телефону 4-13-39.
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26 сентября 2018 г. с 10 до 12 часов состоится «прямая телефонная линия» с начальником управления образования Волковысского райисполкома...
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