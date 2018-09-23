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Шуневич: во время погони со стрельбой в Минске милиция действовала правомерно

24.09.2018 16:40 — Разное | KYKY  
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Глава МВД Игорь Шуневич прокомментировал погоню со стрельбой в Минске, которая произошла 18 сентября. Тогда шесть экипажей ГАИ смогли задержать мужчину, когда он в ходе погони врезался в припаркованное авто. Его оштрафовали на 1100 рублей, а сам он сказал, что перепугался – у него случился нервный срыв. По словам министра внутренних дел, милиция действовала правомерно, пишет БелТА.

«Убежден, что сотрудники действовали правомерно (это само собой разумеется, оценка этому дана) и достаточно профессионально, потому что никто не пострадал, а это самое главное», – заявил Шуневич. Он отметил, что закон позволяет применять оружие как только нарушители создают опасность для других. Но милиционеры, конечно, должны минимизировать последствия. 

«Сотрудники ГАИ, которые, кстати, очень серьезно подготовлены для таких случаев, в основной своей массе действуют, на мой взгляд, очень взвешенно и продуманно, несмотря на критичность ситуации. И самое главное, что последствия этих действия всегда достаточно приемлемы. Закон разрешает применять оружие, чтобы остановить это транспортное средство, но в городе это делать потенциально опасно. Мы всегда исходим из того, что есть последний шанс, последняя надежда, что преследуемый опомнится, остановится, сдастся на милость властям и не будет усугублять ситуацию», – сказал министр. По его словам, в 99% случаев так и случается, а происшествие в Минске – вопиющий пример обратной ситуации.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава МВД Игорь Шуневич прокомментировал погоню со стрельбой в Минске, которая произошла 18 сентября. Тогда шесть экипажей ГАИ смогли задержать мужчину, когда он в...
 
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