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Президента Молдовы третий раз за год временно отстранили от должности

24.09.2018 16:13 — Разное | KYKY  
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Сначала в октябре 2017 года, затем в январе 2018 года и, наконец, сегодня, 24 сентября, Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента Игоря Додона от занимаемой должности, пишет meduza с ссылкой на «Интерфакс».

Депутаты от Демократической партии подали запрос в суд после того, как Додон повторно отказался утвердить кандидатуры двух министров, предложенных главой правительства. По закону страны президент может отклонить кандидатуры только один раз. Временно исполняющим обязанности президента стал председатель парламента Андриан Канду – он назначит новых министра здравоохранения, социальной защиты и семьи и министра сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды.

Аналогичное происходило уже два раза. Сначала в октябре 2017 года Додон отказался назначить кандидата на пост министра обороны. Потом в январе 2018 года его не устраивали должности еще пяти министров. Оба раза вместо Игоря Додона министров назначал Андриан Канду.

 
 
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Сначала в октябре 2017 года, затем в январе 2018 года и, наконец, сегодня, 24 сентября, Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента Игоря Додона от...
 
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