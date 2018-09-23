В Испании могут ввести плату за примерку одежды в магазинах

Власти автономного сообщества Кастилия-и-Леон предложили владельцам небольших магазинов взимать плану с покупателей за возможность воспользоваться их примерочными, сообщают местные СМИ.





По их сведениям, эту идею выдвинула советница по экономике и финансам при правительстве региона Пилар дель Ольмо. Как считает чиновница, многие клиенты пользуются возможностью примерить одежду или обувь в маленьких торговых заведениях, чтобы потом купить понравившийся им товар по более дешевой цене через интернет.













По мнению дель Ольмо, настало время "новаторских предложений", направленных на поддержку малых предприятий. "Существование торговли в городах, пригородах и, конечно же, деревнях является отличительной чертой Испании, и единственный способ выжить - это инновационные идеи", - убеждена дель Ольмо.





ТАСС . Это предложение советницы по экономике и финансам автономии вызвало критику и негодование со стороны региональной оппозиции. Сама политик в свое оправдание заявила, что всего лишь выдвинула одну из идей, и на самом деле хотела спровоцировать полемику по данному вопросу, передает



