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В Испании могут ввести плату за примерку одежды в магазинах

24.09.2018 17:11 — Разное | Партизан  
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Советница по экономике и финансам при правительстве автономного сообщества Кастилия-и-Леон отметила, что многие пользуются возможностью примерки, но заказывают товар в интернете.

Власти автономного сообщества Кастилия-и-Леон предложили владельцам небольших магазинов взимать плану с покупателей за возможность воспользоваться их примерочными, сообщают местные СМИ.

По их сведениям, эту идею выдвинула советница по экономике и финансам при правительстве региона Пилар дель Ольмо. Как считает чиновница, многие клиенты пользуются возможностью примерить одежду или обувь в маленьких торговых заведениях, чтобы потом купить понравившийся им товар по более дешевой цене через интернет. 



По мнению дель Ольмо, настало время "новаторских предложений", направленных на поддержку малых предприятий. "Существование торговли в городах, пригородах и, конечно же, деревнях является отличительной чертой Испании, и единственный способ выжить - это инновационные идеи", - убеждена дель Ольмо.

Это предложение советницы по экономике и финансам автономии вызвало критику и негодование со стороны региональной оппозиции. Сама политик в свое оправдание заявила, что всего лишь выдвинула одну из идей, и на самом деле хотела спровоцировать полемику по данному вопросу, передает ТАСС.


 
 
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Советница по экономике и финансам при правительстве автономного сообщества Кастилия-и-Леон отметила, что многие пользуются возможностью примерки, но заказывают...
 
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