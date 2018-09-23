|
Мишель Обама стала тамадой на свадьбе
Экс-первая леди США Мишель Обама стала устроителем свадьбы пары молодоженов в Чикаго.
Как передает
На видео видно, как Обама с микрофоном помогает жениху и невесте произносить брачные клятвы.
Видео было опубликовано в Instagram одного из гостей церемонии. Позднее видео было удалено, но СМИ успели сохранить ролик.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-первая леди США Мишель Обама стала устроителем свадьбы пары молодоженов в Чикаго.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)