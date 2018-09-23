Мишель Обама стала тамадой на свадьбе

Oxu.Az со ссылкой на зарубежную прессу, Мишель организовала церемонию для новобрачных из Чикаго. Как передаетсо ссылкой на зарубежную прессу, Мишель организовала церемонию для новобрачных из Чикаго.





На видео видно, как Обама с микрофоном помогает жениху и невесте произносить брачные клятвы.





Видео было опубликовано в Instagram одного из гостей церемонии. Позднее видео было удалено, но СМИ успели сохранить ролик.







