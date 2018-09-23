Жириновский предложил расширить границы Брянской области за счет Беларуси

Наша нива. Глядя на карту Брянской области, Жириновский показал на соседнее государство, пишет





«Расширить бы сюда. Что у нас тут, Польша?» — спросил Жириновский.





«Нет, Беларусь», — хором отвечали ему.





«Беларусь? Костюковичи… А это что? Уже Украина? И снизу Украина?» — спрашивал Жириновский.





Видео снял один из брянских журналистов:















