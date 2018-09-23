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Жириновский предложил расширить границы Брянской области за счет Беларуси

24.09.2018 16:52 — Разное | Партизан  
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетил Брянск на прошлой неделе в рамках годовщины освобождения города от фашистов.

Глядя на карту Брянской области, Жириновский показал на соседнее государство, пишет Наша нива.

«Расширить бы сюда. Что у нас тут, Польша?» — спросил Жириновский. 

«Нет, Беларусь», — хором отвечали ему. 

«Беларусь? Костюковичи… А это что? Уже Украина? И снизу Украина?» — спрашивал Жириновский. 

Видео снял один из брянских журналистов:





 
 
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетил Брянск на прошлой неделе в рамках годовщины освобождения города от фашистов.
 
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