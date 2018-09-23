|
Жириновский предложил расширить границы Брянской области за счет Беларуси
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетил Брянск на прошлой неделе в рамках годовщины освобождения города от фашистов.
Глядя на карту Брянской области, Жириновский показал на соседнее государство, пишет
«Расширить бы сюда. Что у нас тут, Польша?» — спросил Жириновский.
«Нет, Беларусь», — хором отвечали ему.
«Беларусь? Костюковичи… А это что? Уже Украина? И снизу Украина?» — спрашивал Жириновский.
Видео снял один из брянских журналистов:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетил Брянск на прошлой неделе в рамках годовщины освобождения города от фашистов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)