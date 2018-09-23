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Ганчаренко о смерти Капского: Это боль, которая навсегда со мной
Виктор Ганчаренко, провожая в последний путь друга и наставника Анатолия Капского, сказал, что никогда не сможет смириться с потерей.
"Анатолия Анатольевича было так много. У него было столько энергии, любви. Этого хватало нам всем. Он мог одновременно строить стадион, заключать контракты, узнавать, как здоровье мамы, строить какие-то бизнес-планы. И все это в течение дня.
Мы всей семьей очень его просили: "Вы должны немножко себя беречь". Но он не прислушивался, всегда хотел двигаться вперед. Эта энергия была неуемной, ее нельзя было обуздать. Он шел только вперед.
И все мы знаем, что до последних дней он строил какие-то планы на будущее. Он не думал, что ему плохо на данный момент, он думал, как сделать лучше другим. Это боль, которая навсегда со мной. И эта рана никогда не закроется", — сказал Гончаренко, сдерживая слезы, перед собравшимися на "Борисов-Арене", передает
Ганчаренко (второй справа) в "Борисов-Арене" во время церемонии прощания с Анатолием Капским
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Виктор Ганчаренко, провожая в последний путь друга и наставника Анатолия Капского, сказал, что никогда не сможет смириться с потерей.
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