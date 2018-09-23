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Лукашенко о судьбе Белкоопсоюза: В феврале мы должны принять решение

24.09.2018 16:36 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко поручил встряхнуть всю систему потребкооперации в Беларуси.

Об этом он заявил 24 сентября во время рабочей встречи с председателем правления Белкоопсоюза Валерием Ивановым, сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.



«Мною принято решение подготовиться по итогам этого года и в феврале провести серьезное совещание на самом высоком уровне по ситуации в потребительской кооперации. Поэтому отчета у вас сегодня быть не должно. Если у вас есть какие-то вопросы, которые надо решать сейчас, я готов на них отвечать, помогать, — сказал Лукашенко. — Во-первых, надо встряхнуть всю систему. Я не настолько погружен в вашу работу, чтобы давать оценки. Но Комитет госконтроля, другие посмотрели, что творится у нас в потребительской кооперации. И информация больше негативного плана, нежели положительного».

Лукашенко отметил, что ознакомлен с информацией о развитии Белкоопсоюза. «У меня нет оснований не доверять тем, кто проверял это, специалисты были. Не хочу слишком преувеличивать информацию, ее объективность и точность особенно. К этому вопросу еще вернемся. Та проверка, которую прошла потребкооперация, будет основой для того, чтобы по итогам года, изучив работу потребительской кооперации, раз и навсегда определиться с ее местом и ролью в современных условиях», — подчеркнул он.

«Мы все время, с точки зрения потребкооперации, воюем за место под солнцем, в то время как наступают частные торговые организации: „Евроопт“, „Корона“ и прочие (их же сейчас много — хороших организаций этих, частных, мобильных), которые уже идут на твое поле деятельности, — сказал он. — Они уже идут в деревню, раньше не очень-то стремились. 

Все хотели в города, где больше населения. Сегодня они уже пошли и в деревню, тем более я поручал Топузидису (председатель совета директоров ООО „Табак-инвест“, развивающего сеть „Корона“ Павел Топузидис), чтобы на примере Шкловского района, который я хорошо знаю, сделал эту систему. Пройдет время, ты мне скажешь, как он делает сейчас, посмотрим, как он сделал, и может, это будет неплохой вариант, который надо будет потребкооперации повторить в других районах».

Лукашенко отметил, что потребкооперации в настоящее время следует уделить повышенное внимание именно работе с населением, особенно в части закупки излишков плодоовощной продукции. Он, в частности, обратил внимание на высокий урожай яблок в стране. 

«Яблони ломятся в садах у крестьян. Такого урожая не было, и не каждый может сохранить этот урожай или где-то продать. Есть много людей, больше половины, которые справиться с вывозом своего урожая и продажей на рынках не смогут. У них надо купить эту продукцию прямо на месте, — потребовал он. — Но, конечно, и заплатить надо. Меня информируют, что никакая цена, и поэтому крестьяне не хотят продавать».

Лукашенко также поручил обратить внимание на штатную численность организаций Белкоопсоюза в районах на предмет оптимального количества работников, что в свою очередь влияет и на эффективность работы в целом. «Вы должны быть конкурентоспособными. Если этого не будет, какой смысл нам искусственно держать какую-то организацию. Или, точнее сказать, зачем этой организации какие-то функции, с которыми она не справляется», — заметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что, как ранее, так и сейчас, он выступает за сохранение потребкооперации. «Настало время посмотреть на нее открытыми глазами. Четко определиться: что нам надо в потребкооперации, а что — нет, и какой ей быть вообще в будущем. В феврале мы должны принять решение», — сказал Лукашенко.

И потребовал от Иванова представить объективную оценку ситуации в сфере потребкооперации. «Мне нужна объективная оценка и объективные рекомендации в том числе и от самой потребкооперации, чем она будет заниматься», — отметил он.

Руководитель Белкоопсоюза проинформировал, что решения по имеющимся проблемным моментам находятся в работе, а потребкооперация в целом достаточно успешно справляется с возложенными на нее функциями.

Ранее неоднократно сообщалось, что Белкоопсоюз, крупный оператор торговой сети, имеет значительные долги перед поставщиками. Доля «Белкоопсоюза» в дебиторской задолженности достигала 30%.

Также сообщалось о банкротстве райпо в нескольких районах страны.

 
 
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Александр Лукашенко поручил встряхнуть всю систему потребкооперации в Беларуси.
 
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