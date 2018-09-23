134-ый день голодовки: Сенцов больше не верит в освобождение

Медузе ". Об этом сообщила его двоюродная сестра Наталья Каплан в интервью "".





"Олег тоже потерял надежду. Он мне так и написал: "Я не верю, что мы все вместе заживем в Киеве", – это он имел в виду себя с детьми. Он написал завещание, написал, что у него гипоксия и от этого страдает сердце и мозг. Он очень плохо себя чувствует и не знает, сколько еще продержится", – рассказала Каплан.





По словам сестры Сенцова, она сама уже ни на что не надеется и лишь делает, что может.





"На данный момент я себя чувствую в жутком тупике. Раньше у меня всегда был план: устроить акцию, подать апелляцию, напечатать его рассказы, встретиться с политиками, выступить где-то. А сейчас я вообще не понимаю, что делать дальше", – говорит Каплан.





Она отмечает, что регулярно общается с зарубежными политиками и проводит переговоры с первым вице-спикером Ириной Геращенко.





"Сама я тоже уже не представляю, кого еще на этой планете можно подключить к этой теме. Что уже только мы не перепробовали, что только не делали. Пока все это абсолютно безрезультатно", - говорит Каплан.





Она подчеркнула, что освобождением Сенцова занимается не только украинская сторона, но и президент Франции Эммануэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, немецкий канцлер Ангела Меркель, представители Канады.









Олег Сенцов после 85 дней голодовки





Укринформ , украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов был незаконно приговорен в России в августе 2015 года к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в планировании терактов в аннексированном Крыму. 14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных в РФ. Как напоминает, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов был незаконно приговорен в России в августе 2015 года к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в планировании терактов в аннексированном Крыму. 14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных в РФ.





Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных.