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134-ый день голодовки: Сенцов больше не верит в освобождение

24.09.2018 16:23 — Разное | Партизан  
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Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов не верит в свое освобождение и находится в плохом состоянии.

Об этом сообщила его двоюродная сестра Наталья Каплан в интервью "Медузе".

"Олег тоже потерял надежду. Он мне так и написал: "Я не верю, что мы все вместе заживем в Киеве", – это он имел в виду себя с детьми. Он написал завещание, написал, что у него гипоксия и от этого страдает сердце и мозг. Он очень плохо себя чувствует и не знает, сколько еще продержится", – рассказала Каплан.

По словам сестры Сенцова, она сама уже ни на что не надеется и лишь делает, что может.

"На данный момент я себя чувствую в жутком тупике. Раньше у меня всегда был план: устроить акцию, подать апелляцию, напечатать его рассказы, встретиться с политиками, выступить где-то. А сейчас я вообще не понимаю, что делать дальше", – говорит Каплан.

Она отмечает, что регулярно общается с зарубежными политиками и проводит переговоры с первым вице-спикером Ириной Геращенко.

"Сама я тоже уже не представляю, кого еще на этой планете можно подключить к этой теме. Что уже только мы не перепробовали, что только не делали. Пока все это абсолютно безрезультатно", - говорит Каплан.

Она подчеркнула, что освобождением Сенцова занимается не только украинская сторона, но и президент Франции Эммануэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, немецкий канцлер Ангела Меркель, представители Канады.


Олег Сенцов после 85 дней голодовки

Как напоминает Укринформ, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов был незаконно приговорен в России в августе 2015 года к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в планировании терактов в аннексированном Крыму. 14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных в РФ.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных.

 
 
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Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов не верит в свое освобождение и находится в плохом состоянии.
 
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