Когда перестанут в Минске отключать горячую воду по ночам?

Согласно существующей практике с 00:00 и, как правило, до 5:00 теплоэнергетики отключают циркуляционно-повысительные насосы, которые обеспечивают транспортировку горячей воды в системе водоснабжения жилого дома.





Минск-Новости » в УП «Минсккоммунтеплосеть», это делается в целях рационального использования топливно-энергетических ресурсов и в связи с минимальным потреблением горячей воды в ночное время. Только по объектам этого предприятия, которое обслуживает примерно 50 % жилфонда столицы, город экономит на ночных отключениях около 150 тыс. кВт⋅ч электроэнергии ежемесячно. Как пояснили «» в УП «Минсккоммунтеплосеть», это делается в целях рационального использования топливно-энергетических ресурсов и в связи с минимальным потреблением горячей воды в ночное время. Только по объектам этого предприятия, которое обслуживает примерно 50 % жилфонда столицы, город экономит на ночных отключениях около 150 тыс. кВт⋅ч электроэнергии ежемесячно.





— Отключения насосов в ночное время — социально и экономически обоснованная мера, — говорит директор УП «Минсккоммунтеплосеть» Владимир Александров. — По ночам горячей водой пользуются 3-4 человека на 10 многоквартирных домов, от них и поступают жалобы. Но обеспечить этих людей необходимым ресурсом точечно, в каждой отдельно взятой квартире, технически невозможно, нужно подключать все дома, запитанные от центрального теплового пункта (ЦТП). Это большие затраты электроэнергии на работу насосов.





Тем не менее на предприятии реализуют комплекс мероприятий, чтобы вообще отказаться от ночных отключений. Есть определенные сложности.





— Установлена норма расхода электроэнергии на транспорт тепла от ЦТП, и я, как руководитель предприятия, не могу ее превысить, — продолжает В. Александров. — Как уложиться в эту норму при непрерывной работе насосов? Рассматриваем разные варианты, устанавливаем частотные регуляторы, меняем схемы. Таким образом, до конца текущего года насосы во всех ЦТП предприятия будут переведены в круглосуточный режим работы. Мы решились на такой серьезный шаг, чтобы не было даже малейшей напряженности по поводу недоступности услуги горячего водоснабжения в любое удобное для потребителя время.





Руководитель обращает внимание на один важный аспект. Для электрической энергии существует разделение тарифов на дневной (он дороже) и ночной (дешевле). По замыслу, это стимулирует людей активнее потреблять электроэнергию в ночной период. В чем выгода: при массовом потреблении электроэнергии повышается уровень загрузки, а значит, стабильнее работает генерирующее оборудование на электростанциях.









— У нас обратная ситуация. На работе циркуляционных насосов никак не отражается тот факт, что кто-то повернул горячеводный вентиль в квартире. Горячая вода циркулировать ночью будет, но тариф на сегодняшний день единый, — озабочен В. Александров. — Возникают вопросы. Сколько услуга должна стоить для потребителя в ночное время? Как узнать, кто из абонентов и какой объем горячей воды расходует именно ночью? Счетчик, установленный в квартире, этого пока не отображает. Занимаемся исследованием темы, производим расчеты. Когда появится ясность, будем прорабатывать вопрос о введении ночного тарифа для потребителей горячей воды.





Будет ли принято аналогичное решение по остальным 50 % жилищного фонда города, который обслуживает филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»?





— В ближайшем будущем пока не планируем перевести циркуляционно-повысительные насосы на круглосуточный режим работы, — проинформировали в РУП «Минскэнерго».