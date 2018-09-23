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Орбакайте не хочет жить в России
Кристина Орбакайте, которая раньше уезжала в Майами только пару раз в год на время отпуска, решила перебраться в США на постоянное место жительства.
Кристина Орбакайте с супругом Михаилом
Певица уже подобрала там для дочери Клавы учебное заведение, пишет
Недавно в Нью-Йорке прошли и съемки нового клипа Орбакайте. Как сообщили администраторы на съемочной площадке, певица останется в США до октября, а затем вернется в Россию ради гастрольного тура с концертами и спектаклем "Двое на качелях".
Однако дальнейшую жизнь Орбакайте планирует за океаном. Ее супруг Михаил большую часть жизни прожил в США, там же живут и его родители, и он не раз предлагал Кристине сменить место жительства.
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Кристина Орбакайте, которая раньше уезжала в Майами только пару раз в год на время отпуска, решила перебраться в США на постоянное место жительства.
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