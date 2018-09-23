Орбакайте не хочет жить в России

starhit.ru Певица уже подобрала там для дочери Клавы учебное заведение, пишет





Недавно в Нью-Йорке прошли и съемки нового клипа Орбакайте. Как сообщили администраторы на съемочной площадке, певица останется в США до октября, а затем вернется в Россию ради гастрольного тура с концертами и спектаклем "Двое на качелях".





Однако дальнейшую жизнь Орбакайте планирует за океаном. Ее супруг Михаил большую часть жизни прожил в США, там же живут и его родители, и он не раз предлагал Кристине сменить место жительства.







