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Белорусские пятиборцы Прокопенко и Полозков выиграли "Кубок Кремля"
В Москве прошел престижный турнир по современному пятиборью «Кубок Кремля».
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В начале соревнований Прокопенко выиграла турнир по фехтованию. Перед заключительным видом (кроссом и стрельбой) белорусский дуэт отставал от лидеров – россиян – на 21 секунду. Но хороший бег и отличная стрельба помогли Полозкову опередить соперников и принести победу нашей команде.
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В Москве прошел престижный турнир по современному пятиборью «Кубок Кремля».
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