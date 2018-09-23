СТВ , в смешанной эстафете лучшими стали белорусы – Анастасия Прокопенко и Илья Полозков. Как сообщает, в смешанной эстафете лучшими стали белорусы – Анастасия Прокопенко и Илья Полозков.













В начале соревнований Прокопенко выиграла турнир по фехтованию. Перед заключительным видом (кроссом и стрельбой) белорусский дуэт отставал от лидеров – россиян – на 21 секунду. Но хороший бег и отличная стрельба помогли Полозкову опередить соперников и принести победу нашей команде.