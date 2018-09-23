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Белорусские пятиборцы Прокопенко и Полозков выиграли "Кубок Кремля"

24.09.2018 16:02 — Разное | Партизан  
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В Москве прошел престижный турнир по современному пятиборью «Кубок Кремля».

Как сообщает СТВ, в смешанной эстафете лучшими стали белорусы – Анастасия Прокопенко и Илья Полозков.



В начале соревнований Прокопенко выиграла турнир по фехтованию. Перед заключительным видом (кроссом и стрельбой) белорусский дуэт отставал от лидеров – россиян – на 21 секунду. Но хороший бег и отличная стрельба помогли Полозкову опередить соперников и принести победу нашей команде.

 
 
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В Москве прошел престижный турнир по современному пятиборью «Кубок Кремля».
 
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