Отчет ОВОС: вырубка леса в Боровлянах ради школы и сада природе не навредит

Жителей Боровлянского сельсовета ознакомили с отчетом об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства школы и детского сада, ради которых хотят вырубить лес. Собравшимся в местном Доме культуры доложили, что возведение объектов образования жизненно необходимо и природе не навредит. Не помогло и заключение специалистов института ботаники НАН о том, что вырубка приведет к исчезновению популяции краснокнижных растений и насекомых. Лес будут рубить — так в трех словах можно описать итоги борьбы жителей Боровлян против планов властей о строительстве школы и детского сада в лесном массиве. Доводы местных активистов, что строить можно в поле рядом, отвергнуты.





С лета 2017 года жители Боровлянского сельсовета, доказывали: новый генплан , по которому часть леса отводится под застройку и автомагистраль, не годится. Дискуссии были жаркие, люди собрали более 6,5 тысячи подписей против, записали несколько видеообращений к президенту.

В итоге проекты скорректировали: под топор попадает только часть леса, а автомагистраль построят не раньше 2030 года. Тем не менее такое компромиссное решение местных не устроило. По их мнению, лесной массив нужно оставить в покое.

Их главный аргумент : лес вырубается незаконно, так как на территории сельсовета есть альтернативные площадки для строительства. Например, в прошлом году местные жители предлагали строить детский сад и школу в поле рядом с лесом. Тогда им ответили, что сельхозугодья запрещены к освоению.

В этом году там уже можно строить: разработано ПДП нового жилого квартала. Но корректировать планы по переносу места строительства учреждений образования, похоже, уже не будут.



Специалист Института ботаники НАН Ирина Вершицкая

Не были приняты во внимание выводы специалистов института ботаники Национальной академии наук — инициативная группа граждан заказала у них крупномасштабное обследование леса. Биологи выявили биотопы краснокнижных видов флоры и фауны: "восемь мест произрастания пяти видов растений, семь мест произрастания одного вида грибов и два места обитания одного вида животных, занесенных в Красную книгу РБ". Составлено 11 паспортов и охранных обязательств. Биологи сделали вывод, что вырубка даже части леса приведет к исчезновению их популяций.



Презентация отчета ОВОЗ представителем географического факультета БГУ

Однако при прохождении государственной экологической экспертизы важен отчет ОВОС. Его подготовил географический факультет БГУ по заказу "Минскстроя", и данных Института ботаники НАН в нем нет. Специалисты с геофака выявили гораздо меньше "краснокнижников". В их отчете фигурируют лилия кудреватая, которая произрастает в районе планируемой вырубки. Чтобы ее сохранить, в отчете говорится о необходимости выполнения одного из пяти условий.





Например, отказаться от реализации проектных решений. Но это почти нереально — Боровлянам нужны и школа, и сад. Как заявила во время обсуждения отчета ОВОС председатель Боровлянского сельсовета Жанна Воробей, других участков на территории нет.

Еще есть несколько вариантов для строительства школы и сада на других участках леса, где лилия кудреватая не растет. Однако это экономически более затратные способы, чем последний вариант в списке: "Пересадка растений на территорию со схожими условиями, не затрагиваемую планируемой деятельностью при получении разрешения в Минприроды".

Похоже, последний вариант и будет выбран. По крайней мере он самый простой в реализации.