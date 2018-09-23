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Отчет ОВОС: вырубка леса в Боровлянах ради школы и сада природе не навредит
Жителей Боровлянского сельсовета ознакомили с отчетом об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства школы и детского сада, ради которых хотят вырубить лес. Собравшимся в местном Доме культуры доложили, что возведение объектов образования жизненно необходимо и природе не навредит. Не помогло и заключение специалистов института ботаники НАН о том, что вырубка приведет к исчезновению популяции краснокнижных растений и насекомых. Лес будут рубить — так в трех словах можно описать итоги борьбы жителей Боровлян против планов властей о строительстве школы и детского сада в лесном массиве. Доводы местных активистов, что строить можно в поле рядом, отвергнуты.
С лета 2017 года жители Боровлянского сельсовета, доказывали: новый
В итоге проекты скорректировали: под топор попадает только часть леса, а автомагистраль построят не раньше 2030 года. Тем не менее такое компромиссное решение местных не устроило. По их мнению, лесной массив нужно оставить в покое.
Их главный
В этом году там уже можно строить: разработано ПДП нового жилого квартала. Но корректировать планы по переносу места строительства учреждений образования, похоже, уже не будут.
Не были приняты во внимание выводы специалистов института ботаники Национальной академии наук — инициативная группа граждан заказала у них крупномасштабное обследование леса. Биологи выявили биотопы краснокнижных видов флоры и фауны: "восемь мест произрастания пяти видов растений, семь мест произрастания одного вида грибов и два места обитания одного вида животных, занесенных в Красную книгу РБ". Составлено 11 паспортов и охранных обязательств. Биологи сделали вывод, что вырубка даже части леса приведет к исчезновению их популяций.
Однако при прохождении государственной экологической экспертизы важен отчет ОВОС. Его подготовил географический факультет БГУ по заказу "Минскстроя", и данных Института ботаники НАН в нем нет. Специалисты с геофака выявили гораздо меньше "краснокнижников". В их отчете фигурируют лилия кудреватая, которая произрастает в районе планируемой вырубки. Чтобы ее сохранить, в отчете говорится о необходимости выполнения одного из пяти условий.
Например, отказаться от реализации проектных решений. Но это почти нереально — Боровлянам нужны и школа, и сад. Как заявила во время обсуждения отчета ОВОС председатель Боровлянского сельсовета Жанна Воробей, других участков на территории нет.
Еще есть несколько вариантов для строительства школы и сада на других участках леса, где лилия кудреватая не растет. Однако это экономически более затратные способы, чем последний вариант в списке: "Пересадка растений на территорию со схожими условиями, не затрагиваемую планируемой деятельностью при получении разрешения в Минприроды".
Похоже, последний вариант и будет выбран. По крайней мере он самый простой в реализации.
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Активисты считают, что лес с краснокнижными растениями вырубается незаконно, так как есть альтернативные площадки для строительства.
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