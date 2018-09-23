Стало скучно в декрете — разошлась «на всю катушку». История общественной швейной мастерской



Фото с сайта katushka.by

Молодой маме Ольге Костузик было скучно сидеть в декретном отпуске, и она решила открыть швейный коворкинг — рабочее пространство для кройки и шитья, где можно поработать на профессиональных машинках, заплатив только за часы. Деньги на общественную мастерскую собирали всем миром — с помощью краудфандинга. И вот в прошлом году в Минске появился проект «На всю катушку» . Как это было — Ольга рассказывает в этом материале.

— Моя история — это история молодой мамы, которой захотелось самореализации. В декретном отпуске мне было очень хорошо, но не хватало общения и разнообразия. По первому образованию закройщик-портная, я умею шить, но с ребенком на руках не могла этого делать. Малышу ведь не объяснишь, что нельзя хватать иголки или бегать с ножницами, а та тряпочка — будущая дорогая юбка, и не стоит ее жевать.

Идея швейного коворкинга родилась из желания создать место для себя, где ничто не будет отвлекать от творчества. Начала изучать информацию, порылась в интернете. Оказалось, что в Москве и Киеве есть такие студии, куда можно прийти поработать на профессиональных швейных машинках, заплатив только за часы. По такому же принципу работают коворкинги, например, для айтишников, когда они платят только за время нахождения в «офисе».

У нас в Минске подобного швейного коворкинга не было. И я решила это исправить. Долго вынашивала план проекта, прикидывала расходы. Боязно было выходить на рынок с новой идеей, поэтому решила попробовать собрать деньги через краудфандинг. А заодно посмотреть, готовы ли люди платить за такую услугу.

Буквально сразу же посыпались поздравления и пожелания успехов. Благодаря своей основной профессии пиарщика я знала, как привлечь внимание к проекту. Было много публикаций в СМИ, перепостов и обсуждений в соцсетях. В этом плане pr-кампания сработала отлично. Большую часть средств перечисляли знакомые мне люди, но также много незнакомцев помогало рублем и делом. Сперва было обидно, когда не перечисляли деньги близкие друзья. Какое-то время я сильно переживала, но потом отбросила эмоции и решила не смешивать бизнес и дружбу. Иначе останешься и без бизнеса, и без друзей. Теперь отношусь к этому так: близкие люди не обязаны покупать дружбу со мной.



Фото с сайта sb.by

В итоге собрали около 5500 белорусских рублей ($ 2500). Но почти половину суммы забрал сам краудфандинг. Да-да, чтобы собрать деньги, нужно потратить очень много на рекламу, иначе ничего не получится. На будущее всем советую закладывать в краудфандинговую кампанию эту статью расходов. Как правило, 10% отдаешь комиссионной площадке, плюс процент банку за перевод денег, подоходный налог, деньги на подарки (всем спонсорам они полагаются), пиар.

Старт проекта

На запуск коворкинга в общей сложности потребовалось около $ 6000 — аренда помещения, оборудование, инструменты, мебель, сайт. И еще $ 2000 отложила на первые месяцы работы. К слову, деньги закончились быстро, на четвертый месяц запаса уже не было.

Если в пиаре я была сильна, то в бизнесе — совершенно неподкованная и зеленая. И, конечно, поначалу наломала дров. Например, сняла помещение за € 600 в месяц, что недорого для Минска, но дорого для моего проекта. Нужно было снять и дешевле, и меньше. А еще лучше — арендовать аудиторию. Но мне тогда хотелось представить проект в наиболее выгодном свете, ведь к нему уже было приковано внимание общественности.



Фото с сайта katushka.by

Сложно было все. Каждый этап. У меня на руках двухлетний ребенок, никакого опыта и спонсоров. Чтобы съездить на деловые переговоры, оставляла малыша с бабушкой, которой приходилось брать отгул на своей работе, чтобы помочь мне. Получается, перед тем как выбраться из дома, мне приходилось согласовывать графики трех-четырех человек. На осмотры помещений для аренды ездила с сыном.

Очень сложно было понять все нюансы хозяйственной деятельности, регистрации ИП и оплаты налогов.

Я звонила, писала в разные инстанции с просьбой пояснить законодательство. Кучу времени убила.

Сейчас уже точно знаю, что в следующий раз не стану тратить на это время. Обращусь в юридическую фирму, заплачу за консультацию и получу ответ в письменном виде. В итоге так и сделала, услуга стоила примерно $ 40.

У меня было (и есть) две команды помощи: по дому и по проекту. По дому главный помощник — муж. Хоть он не участвует непосредственно в моих творческих проектах, но он единственный, кто зарабатывает деньги. Еще очень помогают наши родители — они отличные няньки для ребенка.

У меня нет работников в прямом смысле слова. Есть помощники — дизайнеры, конструкторы, швеи, которых я привлекаю на определенные проекты. Например, сама я не специалист по пошиву домика-вигвама, поэтому для проведения подобного мастер-класса приглашаю эксперта.



Фото из аккаунта katushka_by в Instagram

Затраты на проект

В первые месяцы работы у меня было 1−2 клиента в неделю на коворкинг и одна группа (5 человек) на двухмесячный курс шитья. Затраты на аренду и рекламу составляли около $ 800−1000 в месяц. Первое время пробовала расклеивать объявления в подъездах, но такая реклама оказалась малоэффективной — на печать и оплату расклейщику тратила до $ 70 (за 1000 объявлений). В лучшем случае их увидели 2000 человек, а в итоге пришел только 1 клиент. Рекламой в соцсетях за эти же деньги можно охватить от 10 до 50 тысяч пользователей. Поэтому очень скоро я остановилась только на ней.

Цены на курсы ставила самые низкие в городе. Заработок был около $ 200 в месяц. Нетрудно посчитать, что минимум $ 600 отдавала из своего кармана, брала из того самого начального запаса. Когда через три месяца деньги закончились, а ожидаемого роста посещаемости не произошло, началось самое интересное — пришлось крутиться:) Я начала оптимизировать расходы и расширять перечень услуг. Арендовала новое помещение почти вдвое дешевле. Перестала надеяться, что коворкинг выстрелит, и ко мне выстроятся очереди, переключилась на развитие другого направления — курсов шитья. И это стало приносить плоды. Ко мне начали приходить люди, которые учатся шить, привыкают к залу и машинкам и уже потом возвращаются в коворкинг для самостоятельной работы. Еще и знакомых приводят. Так у нас вырисовалась стратегия продвижения — кропотливое выращивание клиентов. Сейчас около 2/3 всех учеников возвращаются в коворкинг.



Фото из аккаунта katushka_by в Instagram

Сейчас параллельно занимается две группы, максимальная наполняемость в каждой — 6 человек. Надеюсь, что подобная тенденция сохранится и дальше. На коворкинг в неделю приходит около 5 человек. Также стараюсь раз в неделю организовывать однодневные мастер-классы, на которые собирается до 6 человек. Не могу сказать, что достигла высот, но на данный момент результатом довольна. У меня нет долгов, кредитов, обязательств перед инвесторами, «На всю катушку» двигается маленькими шажками и развивается постепенно.

О ценах. Они средние по рынку. Раньше я пыталась демпинговать, но это ничего не дало, все равно находились люди, которым было «дорага». Проанализировав предыдущие периоды, я увидела, что наши клиенты — это люди, которые ценят качество услуг и понимают, что это стоит своих денег. Теперь двухмесячный курс шитья обходится в 240 белорусских рублей ($ 115), с ранним бронированием — $ 100, однодневные курсы — от $ 9 до $ 25 в зависимости от темы, 1 час в коворкинге — $ 2,5, а если посетитель берет 2 часа и более — то меньше $ 2/час, причем в эту стоимость уже входит начальная консультация мастера по оборудованию. У нас хорошие компьютеризированные швейные машинки (не каждый может себе такие позволить) и инструменты, а еще мы разрешаем клиентам шить любые вещи и не навязываем свои модели — пожалуй, вот наши главные конкурентные преимущества.

О клиентах. Наши клиенты — это в основном женщины от 18 до 60 лет, абсолютно разных профессий или домохозяйки, у которых есть одно или несколько хобби. Для многих из них шитье — творческий процесс, а не первостепенная необходимость. В то же время часть клиентов ходят на курсы, чтобы научиться шить, планируя потом экономить на одежде. Иногда мы собираем исключительно мужские группы, допустим, по пошиву галстуков-бабочек, или группы мам с детьми.



Фото из аккаунта katushka_by в Instagram

Наверное, 99% клиентов приходят из соцсетей и больше всего из Facebook — может быть, потому, что я хорошо знаю эту площадку и умею с ней работать, а может, потому, что аудитория здесь наиболее соответствует моей целевой аудитории. Также веду группу в Instagram и ВКонтакте. Никто из моих клиентов не принимает спонтанных решений, все следят за проектом в соцсетях, присматриваются и только через несколько месяцев решаются прийти.

О планах. Я мечтаю сделать лучший швейный зал в стране с лучшими курсами шитья:) Не оставляю надежды, что удастся собрать дизайнерский коворкинг, где будут абонементы только для дизайнеров. А еще планирую запустить онлайн-курсы и свою линию одежды.