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Тупость, лень и огромные деньги - три кита современного фитнеса. Как наживаются на вашем здоровье

24.09.2018 17:08 — Разное | Ежедневник  
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Тупость, лень и огромные деньги - три кита современного фитнеса. Как наживаются на вашем здоровье

фото:.fit-money.ru

Ни одна сфера (кроме, наверное, индустрии женского ухода за собой) так активно не культивирует комплексы своих потребителей и не навязывает аморфные идеалы «успешных и красивых» людей, не имеющих отношения к психофизиологическим реалиям нашей жизни.

Своим мнение делится Анас Нуриев, специалист по силовому тренингу, мастер спорта международного класса по жиму лежа, рекордсмен республики Татарстан по классическому жиму, блогер.

Тупость, лень и огромные деньги — вот три кита, на которых стоит современный фитнес. Ни одна сфера (кроме, наверное, индустрии женского ухода за собой) так активно не культивирует комплексы своих потребителей и не навязывает аморфные идеалы «успешных и красивых» людей, не имеющих отношения к психофизиологическим реалиям нашей жизни.

Лет тридцать назад никто бы не подумал, что на спортивном поле будет полно безумцев, начинающих каждый день с «борьбы с самим собой»!

Как вообще возможно было превратить во вредное безумие такой образ жизни, который вроде бы направлен на профилактику болезней и укрепление здоровья? Очень просто — отдать эту задачу в руки маркетологов.

Добро пожаловать в рожденное сетевой рекламой сообщество увлеченных фитнесом и спортом! Попытки монетизировать вложения в тело мечты превратились в конвейер по впариванию программ питания, всякого рода марафонов и всевозможной фитнес-мишуры вроде утягивающих поясов и лосин с пуш-ап-эффектом для задницы. Одни скачут и отжимаются в общественных местах в любую свободную минуту, другие «сушатся» до состоянии воблы с выпученными глазами, третьи обездвижены вследствие дичайшего набора массы. У женщин пропадают менструации, у мужчин — стремится вниз либидо. Упоротый тренинг — огромный стресс для организма, а если на него накладываются еще и проблемы в быту, то тело может дать сбой.

На естественном желании людей быть красивыми и сильными грех не заработать. Особенно если люди не обременены знаниями и верят всему, что говорят им с экранов (смена телевизора на смартфон не очень-то с этим помогла). Для того чтобы направлять в нужное русло таких людей, и создаются спортивные тренды. Отдельным направлением работы можно назвать создание безосновательных мифов, которые и внедряются в массу людей с атрофированным критическим мышлением.

Кто такие «фитнес-гуры»

С распространением соцсетей с экранов на нас полезли разномастные специалисты и «фитнес-гуры», претендующие на звание вашего персонального тренера, диетолога, психолога и советчика.

Накрученные подписчики и положительные отзывы, жесткая модерация отзывов и отсутствие возможности связаться с клиентами в офлайне сделали свое дело. Один сайт по психологии составил рейтинг специалистов по фитнесу, первым критерием которого было… количество подписчиков в инстаграме. Всё, этого достаточно сегодня, чтобы тренировать других и мотаться по городам с семинарами. Люди верят положительным отзывам, не смущаясь, что они написаны как под копирку. Но чаще всего такие «тренеры» не имеют специального образования и опыта: дипломы и сертификаты могут выдать после нескольких дней прослушивания тематического курса или прохождения фитнес-школы. В России даже нет структуры, которая проверяет профессионализм таких людей: никто не контролирует ни тех, кому выдают дипломы и корочки после курсов, — ни тех, кто выдает.

Большая часть красующихся в инстаграме — обычные худеющие страдальцы, прошедшие интернет-соревнование по сушке или просто похудевшие на строгих диетах. Им верят на слово, но главным аргументом обычно становится фигура: считается, что кто похудел сам — может помочь другим. Но стройность не говорит о том, что перед вами хороший тренер.

Как и во всех звонких «историях успеха», здесь работает «ошибка выжившего», когда все обращают внимание на успешный результат — а за кадром остаются все неудачные примеры, травмы и ошибки. Более того, даже успешный спортсмен необязательно будет сам хорошим специалистом и наставником.

Если присмотреться внимательнее, инстаграм-тренеры часто демонстрируют явные признаки расстройства пищевого поведения — крайне нездоровых отношений с пищей. Иначе невозможно объяснить их неудержимые эксперименты с разнообразными строгими диетами в сочетании со множеством фотографий еды в аккаунтах. Такие псевоспециалисты учат других, как правильно питаться, и с уверенным видом (иногда даже на первый взгляд убедительно) несут бред о питании в 1000 килокалорий в день или заявляют, что голод — это нормально.

Основная проблема, конечно, не псевдотренерах — а в нас, если мы несем им свои деньги и доверяем свое здоровье. Корни такого огульного доверия растут из невежества: кто ничего не знает — верит каждому, кто складно наваливает.

Под руководством «фитнес-гур» в зале пашет самая разнообразная публика: взрослые и дети, девочки и мальчики. Все эти повально свихнувшиеся поддались очарованию слова «фитнес» и просто неправильно трактуют само понятие «здоровый образ жизни». В результате наивных потребителей фитнес-фашизма ждут вместо здоровья травмы, нарушенный обмен веществ и разнообразные эмоциональные проблемы.

«Меньше ешь!»

Куча специалистов в соцсетях с надписью «программы питания» в шапке профиля втюхивают нам свои планы по питанию стоимостью как средняя зарплата и стремящейся к нулю пользой.

На деле «программа» оказывается всего лишь списком продуктов с сильно урезанным калоражем — а значит, с гарантированной прибавкойвеса при возвращении к обычному питанию.

Первое, что делают «фитнес-гуры» с новичком, пришедшим в зал, — сажают на диету. «Диетой» они называют изменение питания: в лучшем случае это введение некоторых ограничений (как, например, при болезнях ЖКТ или сахарном диабете), в худшем — запрет целого списка продуктов (иногда остается только яблоко утром, куриная грудка в обед и вечером кефир с яблоком). Хотя такой подход к диете некорректен.

Термин «диета» происходит от греческого diaita («образ жизни»). Поэтому это слово означает определенный режим и специально подобранный по количеству, химическому составу, калорийности и кулинарной обработке рацион питания. Сбитый режим питания, который превращает нас в толстяков, — та же диета, только неразумная. А надо, чтобы была разумная, эффективная и не очень трудно соблюдаемая: например, чтобы продукты можно было купить в любом магазине.

Все диеты, или режимы питания для похудения, объединены идеей ограничения. Они строятся по принципу «потреблять меньше килокалорий, чем тратить». Теория простая и красивая. На практике, перепробовав буквально всё, большинство людей выносит одно: ограничительные диеты — зло.

Разные низкокалорийные системы на грани голодного обморока вызывают не только сбои в работе организма, но приводят к закономерным «срывам» и долгим актам самобичевания: голод нарушает не только физическое, но и психическое здоровье, что доказал знаменитый Миннесотский эксперимент. А затем тело успешно сопротивляется потере веса и быстро возвращает килограммы при первой же возможности.

Есть такое понятие, как «базовый метаболизм» — это энергозатраты организма на поддержание основных процессов стабильной работы организма в состоянии покоя. То есть если вы лежите на диване целый день — вот этого как раз хватит. Для условной женщины 30 лет весом 50 кг и ростом 165 см этот базовый метаболизм составляет примерно 1220 ккал, а для мужчины 30 лет ростом 175 см и весом 80 кг — 1700 (и это только траты в состоянии покоя).

Калорийность или энергетическая ценность пищи — это количество энергии, которое получает организм при полном ее усвоении.

1 килокалория = 1000 калорий.

Ккал — установленное сокращение слова «килокалория».

Энергетическая ценность пищевых продуктов обозначается в килокалориях (ккал). Но для удобства килокалорию часто называют просто калорией. Таким образом, говоря «калория», мы имеем ввиду «килокалория».

Калораж ниже потребности базового метаболизма ведет к замедлению некоторых процессов в организме. Таким образом калораж в 1000 ккал в день — ниже уровня базового метаболизма любого человека. Прибавим к этому активность в течение дня — и необходимая цифра для поддержания энергии возрастет до пугающих всех «худельцев» 1700–2000 ккал.

Нет, они не злодеи. Просто фитнес-инстаграмеры заинтересованы в том, чтобы клиенты оставались полными и приобретали новые и новые комплексы, за которые их можно было бы водить, как за нос, чтобы продавать семинары, книги, диски «с двадцать пятым кадром», зеленый кофе и тертый рог единорога — именно то единственное средство, которое решит его проблему.

Изменить себя можно, только изменив весь свой образ жизни целиком, а не один лишь режим питания. Это и физические нагрузки, и способы отдыха, и образ мыслей, и система ценностей. Проблема ожирения сегодня — это по большей части проблема низкой активности в течение дня. Вспомните, как часто вы просто ходите пешком.

No pain — no gain

Придерживайтесь этого принципа в тренинге — и вам рано или поздно придет конец. Боль — это физическое или эмоциональное страдание, мучительное или неприятное ощущение, один из симптомов болезни. Это сигнальный механизм системы самосохранения организма и знак прекратить то, что к ней привело. И чем сильнее боль, тем быстрее нужно остановиться.

Если проигнорировать боль — то пару раз даже получится. Но очень быстро организм поймет, что его пытаются убить. И он ответит.

Проигнорировав боль в одном месте, можно заработать болезненные ощущения во всем теле или пропустить на раннем этапе развитие тяжелого заболевания. Например, дегенеративные разрушения в коленном суставе идут месяцами — но вместо похода к врачам люди наматывают эластичные бинты или натягивают бандажи и упорно прутся в зал.

Тело не виновато, что вы не можете контролировать себя. Сначала мы годами заставляем его вести инертный образ жизни, продавливая диван, а потом, обдолбавшись мотивашками, слушая очковтирательство подкаченного парня или сушеную девушку про путь к телу мечты, — начинаем жестоко насиловать его диетами и запредельными нагрузками. Неужели мы при этом ждем, что оно ответит нам чем-то хорошим?

Не нужно бороться с телом, боритесь со своей головой. Все проблемы идут из пустого пространства в ней.

Не стоит воспринимать попытки притормозить как лень. В нагрузках необходимо искать золотую середину, которая зависит от ваших целей: поддержание формы — это одно, а желание выступать на помосте — другое. Проще говоря, обычной женщине после декрета не стоит нагружаться так, будто она собирается ставить рекорды. Нужно научиться правильно понимать сигналы собственного тела, чтобы осознавать, когда следует остановиться и отдохнуть — а когда, напротив, выложиться на максимум. Чем лучше мы слышим и чувствуем свое тело, тем эффективнее и менее болезненны для организма тренировки.

«Главное — мотивация»

Со всех сторон мы слышим мотивационные лозунги:

«Нет боли — нет результата!»

«Если я не могу похудеть, что я вообще могу!»

«Не умер на тренировке — зря приходил!»

«Если семья мешает заниматься, бросай семью!»

«Делай то, что ненавидишь делать!»

«Нет ничего лучше, чем хорошо выглядеть!»

Одна из основных проблем фитнеса сегодня — это идея поставить в основу мотивацию, а не дисциплину. В профессиональном спорте именно жесткая дисциплина позволяет ставить рекорды, а не мотивация — тот же закон действует и на скромных масштабах любительских тренировок.

Делать ставку на мотивацию — значит строить свою жизнь на инфантильной фантазии о том, что нам нужно делать только то, на что есть настрой (или вдохновение). Мотивашки — тупиковый путь.

Реальная взрослая жизнь часто требует от нас делать то, что никто не может воспринимать с энтузиазмом, однако бытовые проблемы и обязанности требуют принятия решений. Попытка вызвать энтузиазм к тому, что объективно его не заслуживает, вместо стоического принятия ответственности — вот, что вызывает проблемы. А ту мотивацию, которую впаривают читателям «инстаграм-гуры», вряд ли можно считать здоровой — разве что вам нравится обнаружить себя в положении зацикленного на себе нарцисса, который перед зеркалом поглаживает свой пресс.

Если вы не профессиональный спортсмен, но полжизни проводите в спортзале, а вторую ее половину достаете всех придирками к их нездоровой и несбалансированной еде, грозно потрясывая своими контейнерами, как сумасшедший бомж, — скорее всего, вам не удалось добиться хваленой гармонии с самим собой.

Для долгосрочных результатов дисциплина превосходит мотивацию по эффективности: мотивация — это состояние готовности к какому-то действию, а дисциплина — это действие несмотря ни на что.

«Упарывайся в зале»

Лозунги о необходимости «сдохнуть на тренировке» превратились в истины, которыми исписан алтарь тупости для жертвоприношений богу качалки. На деле необходимость кардионагрузок — навязанный фитнесом тренд с ограниченным коэффициентом полезного действия.

Ударная кардионагрузка — это стресс. Сама по себе стрессовая реакция — это адреналиновый подарок природы, способность быстро адаптироваться под резкие изменения окружающей среды. Но если мы слишком много занимаемся, наш организм думает, что он в смертельной опасности: ведь стресс никак не заканчивается. Тело начинает готовиться к долгосрочной осаде: «выключает» репродукцию (так как опасные времена не подходят для размножения) и замедляет обмен веществ (чтобы не умереть с голоду и побольше запасать). Поэтому слишком много занимаясь кардио, мы начинаем легче набирать вес, а также отекать из-за замедления вывода жидкости из тела.

В результате любители кардио становятся заложниками беговых дорожек, так как стоит им перестать — они мгновенно толстеют.

Замечая эту особенность, они начинают увеличивать нагрузки и уменьшать калораж рациона — это приводит к падению уровня энергии, вялости и раздражительности. Длительный стресс может привести к повышенному давлению, бессоннице, уменьшению кровотока к органам пищеварения и в целом к нарушению работы ЖКТ. Торможение репродуктивной системы у женщин вызывает нарушения менструального цикла, из-за низкого количества жиров и углеводов в рационе страдает щитовидная железа.

Кардионагрузок не должно быть много: достаточно всего трех раз в неделю, чтобы быть в хорошей форме. Но основная часть энергии горит не в зале, а в течение дня. В зале 70-килограммовый человек потратит максимум 500 ккал за тренировку, но столько же он может потратить на простую ходьбу в течение часа. Еще есть такое понятие — NEAT — не тренировочная активность в течение дня: прогулки, поездки в общественном транспорте, походы в магазины и всякие бытовые заботы. Основная проблема в том, что большинство современных людей просто не двигаются, а ведь только на NEAT может тратиться до 20 % энергии.

Верх безумия — разрушать свое здоровье для того, чтобы выглядеть хорошо до тридцати лет и развалиться сразу после сорока.

Разумный подход — позволить своему здоровью, силе и целям эволюционировать естественным путем, только им помогая. Тогда и в сорок, и в пятьдесят, и даже в возрасте за шестьдесят (а они с вами наверняка случатся) вы продолжите быть жизнерадостным человеком, который украшает действительность своим присутствием, а не валяется развалиной с эндокринной системой, как у булыжника. Всё, что связано с фитнесом, требует дисциплины, знаний и умеренности. Наше здоровье — это процесс, а не результат. Оно гораздо важнее для нашей жизни, чем кубики на пузе и селфи с оттопыренной задницей.

«В здоровом теле — здоровый дух», — вы удивитесь, но лозунг упоровшихся по ЗОЖу вырван из контекста. В оригинале эта мысль звучала не совсем так, как ее преподносят сегодня. Это крылатое выражение впервые прозвучало на латыни и распространилось на другие языки из стихотворения римского поэта Ювенала:

«Надо молить, чтобы ум был здравым в теле здоровом.
Бодрого духа проси, что не знает страха пред смертью,
Что почитает за дар природы предел своей жизни,
Что в состояньи терпеть затрудненья какие угодно, —
Духа, что к гневу не склонен, страстей неразумных не знает».

— Ювенал, Сатира Х, строка 356.

Римский поэт не говорит, что здоровое тело становится причиной здоровья духа. Он говорит, что здоровье тела и здоровье духа — редкие блага, о которых нужно молиться богам. Причем для него это только части ряда необходимых для достойной жизни благ вкупе с бесстрашием, терпеливостью и бесстрастностью.

Фитнес — это не страдания, пот, слезы и вечная вонь из спортивной сумки, а увлекательная наука о теле. Она учит прислушиваться к себе и своему организму и совершенствоваться не только физически — но и духовно. Процесс комплексной работы над собой гораздо глубже, сбалансированее и куда более философичнее, чем просто «поход в качалочку».

 
 
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Ни одна сфера (кроме, наверное, индустрии женского ухода за собой) так активно не культивирует комплексы своих потребителей и не навязывает аморфные идеалы...
 
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