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РФ и Беларусь подписали прогнозные балансы поставок продукции животноводства на 2019 год

24.09.2018 16:36 — Разное | Интерфакс  
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Россия и Беларусь подписали прогнозные балансы спроса и предложения продукции животноводства Союзного государства на 2019 год.

Как сообщает Минсельхоз, документы были подписаны по итогам встречи министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонидом Зайцем, состоявшейся 19 сентября.

Согласно договоренностям, в целом сохранены объемы взаимных поставок по основным видам молочной продукции, а также согласовано увеличение поставок из Беларуси отдельных видов мясной продукции.

Минсельхоз напоминает, что ранее вопросы экспорта и импорта продукции АПК обсуждались на уровне вице-премьеров РФ и Беларуси Алексея Гордеева и Михаила Русого.

Механизм составления прогнозных балансов применяется на протяжении многих лет для согласования взаимных интересов в торговле сельскохозяйственной продукцией между РФ и Беларусью.

За январь-июль 2018 года товарооборот между Россией и Беларусью увеличился на 2,7%, до $2,9 млрд. При этом российский экспорт за этот период увеличился на 20,5%, до $0,7 млрд.

 
 
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Россия и Беларусь подписали прогнозные балансы спроса и предложения продукции животноводства Союзного государства на 2019 год. Как сообщает Минсельхоз, документы...
 
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