ЕАБР не располагает информацией о дате заседания совета ЕФСР по 6-му траншу на $200 млн для Минска

Евразийский банк развития (ЕАБР), который управляет средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), не располагает данными о дате заседания Совета фонда, где может быть рассмотрен вопрос о предоставлении Беларуси 6-го транша на $200 млн.

"Вопрос о предоставлении шестого транша финансового кредита ЕФСР для Беларуси находится исключительно в компетенции Совета фонда. Информацией о дате проведения очередного заседания Совета пока не располагаем", - ответили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе ЕАБРа на вопрос о возможных сроках перечисления Минску очередного транша финкредита.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко после состоявшихся 21 сентября переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Минск в ближайшее время получит шестой транш финкредита ЕФСР на $200 млн.

"Я не вижу никаких проблем с выделением шестого транша, и, как было заявлено, можно решить вопрос по седьмому траншу. Все зависит от того, как, прежде всего, белорусская сторона в этом направлении будет работать. Думаю, что это решаемый вопрос. Шестой транш Беларусь получит в ближайшее время", - сказал А.Лукашенко в субботу.

Между тем, еще в апреле этого года ЕАБР сообщал, что материалы по шестому траншу направлены на рассмотрение ЕФСР. "Подготовительная работа по предоставлению Беларуси шестого транша проведена, материалы представлены на рассмотрение совета фонда", - проинформировал в апреле представитель пресс-службы ЕАБР.

Тогда в пресс-службе также сообщали, что, в соответствии с проведенной оценкой, Беларусь не выполнила 5, в том числе 3 контрольных, из 25 показателей матрицы мер для шестого транша.

Как сообщалось, Беларусь получила 5 из 7 траншей финкредита ЕФСР на $2 млрд, решение о предоставлении которого было принято советом фонда в марте 2016 года. В соответствии с матрицей мер макрополитики, реализация которых поддерживается кредитом фонда, отчет по 6-му траншу должен быть предоставлен по состоянию на 1 октября 2017 года. Реализация мер по 7-му траншу должна была завершиться 1 января 2018 года.

На данный момент в Беларусь от ЕФСР с 2016 года поступили $1,6 млрд. Пятый транш в размере $200 млн перечислен в октябре 2017 года.

Основной целью кредита является поддержка программы реформ правительства и Национального банка, направленной на создание условий для выхода страны на траекторию устойчивого роста через повышение качества экономической политики и проведение структурных реформ. Процентная ставка по кредиту была зафиксирована на уровне 4,06% годовых.

В апреле тогдашний глава Минфина Беларуси Владимир Амарин сообщал агентству "Интерфакс-Запад", что отчетность о мерах политики к 7-му траншу направлена в ЕФСР в начале марта.