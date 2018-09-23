"Малиновый свет упал на окна". Посмотрите клип на один из самых популярных треков прошедшего лета

Российский музыкант Леша Свик (Алексей Норкитович) выпустил клип на сингл «Малиновый свет», который был очень популярен этим летом.

Производством клипа занималась компания DOPE Films, которая работала с белорусской группой ЛСП над клипами «Тело» и «Монетка». Напомним, самое популярное видео витебской группы Роскомнадзор заблокировал для просмотра на территории России. В Беларуси видео доступно, сейчас у него 40,5 миллионов просмотров.

***

22 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на концерт Ольги Бузовой в Минске , который состоится на сцене Falcon Club 6 октября. Счастливчикам достанутся билеты бесплатно. Победители будут объявлены 27 сентября.