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"Малиновый свет упал на окна". Посмотрите клип на один из самых популярных треков прошедшего лета

24.09.2018 17:36 — Разное | Tut.by  
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Российский музыкант Леша Свик (Алексей Норкитович) выпустил клип на сингл «Малиновый свет», который был очень популярен этим летом.

Производством клипа занималась компания DOPE Films, которая работала с белорусской группой ЛСП над клипами «Тело» и «Монетка». Напомним, самое популярное видео витебской группы Роскомнадзор заблокировал для просмотра на территории России. В Беларуси видео доступно, сейчас у него 40,5 миллионов просмотров.

Леша Свик выступит в Re:public 13 октября. Купить билет

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22 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на концерт Ольги Бузовой в Минске, который состоится на сцене Falcon Club 6 октября. Счастливчикам достанутся билеты бесплатно. Победители будут объявлены 27 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
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Производством клипа занималась компания DOPE Films, которая работала с белорусской группой ЛСП над клипами "Тело" и "Монетка".
 
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