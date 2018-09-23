Минское "Динамо" командировало 26-летнего нападающего Максима Парфеевца в столичную "Юность", которая с нынешнего сезона является одним из фарм-клубов "зубров".



Максим Парфеевец. Фото: junost.org

Как отмечает пресс-служба ХК "Динамо-Минск", уже завтра Максим Парфеевец наверняка выйдет на лед в чемпионате Беларуси в матче "Юности" с «Лидой».

В нынешнем сезоне в составе «Динамо» Парфеевец провел 7 матчей и не набрал результативных баллов и штрафных минут при "+1" по системе «плюс/минус».

Минувшим летом Парфеевец перешел в минское "Динамо" из "Юности".