На сколько выросла средняя зарплата белорусов?

По информации Белстата, в августе номинальная средняя начисленная заработная плата жителей Беларуси выросла на 13,7 рубля и составила 987,5 рубля.

Информация об этом опубликована на сайте Национального статистического комитета.

Напомним, в июле размер средней зарплаты равнялся 973,8 рубля.

Тем временем, в Минэкономике прогнозируют, что в 2019 году этот показатель может вырасти до 1025 рублей.

Также отмечается, что в первом полугодии текущего года зарплата по экономике составила в среднем 910 рублей. У бюджетников она сохранялась в районе 710 рублей, в реальном секторе – 998 рублей.