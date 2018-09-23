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На сколько выросла средняя зарплата белорусов?

24.09.2018 17:54 — Разное | БДГ  
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По информации Белстата, в августе номинальная средняя начисленная заработная плата жителей Беларуси выросла на 13,7 рубля и составила 987,5 рубля.

Информация об этом опубликована на сайте Национального статистического комитета.

Напомним, в июле размер средней зарплаты равнялся 973,8 рубля.

Тем временем, в Минэкономике прогнозируют, что в 2019 году этот показатель может вырасти до 1025 рублей.

Также отмечается, что в первом полугодии текущего года зарплата по экономике составила в среднем 910 рублей. У бюджетников она сохранялась в районе 710 рублей, в реальном секторе – 998 рублей.

 
 
Ссылка на источник 90
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По информации Белстата, в августе номинальная средняя начисленная заработная плата жителей Беларуси выросла на 13,7 рубля и составила 987,5 рубля.
 
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