Что почем продают на сельхозярмарках и дешевле ли здесь закупать овощи на зиму, чем на Комаровке

В Минске стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как за год изменились цены на сельхозярмарках, а также где дешевле закупаться овощами на зиму — на Комаровке или на ярмарке.





Первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка в Минске прошла в минувшие выходные у Дворца спорта. Торговали здесь производители из Гродненской области. В следующие выходные продавать сезонные овощи и фрукты из Могилевской области будут на площадке у «Чижовка-Арены».

Ассортимент товаров на прошедшей ярмарке более скудный, чем год назад. К примеру, не было изобилия ягод и грибов — малины, клубники, слив, боровиков, подосиновиков, подберезовиков и лисичек. Мясо и молочку продавали только в нескольких палатках. Зато рыбу можно найти без проблем.





Как за год изменились цены на сельхозярмарках?

Нельзя сказать, что цены стали выше, чем в прошлом сентябре. Что-то подорожало, а что-то подешевело из-за большого урожая. Цена на картошку осталась на том же уровне — в прошлом году в основном продавали по 30−35 копеек. В этот раз в нескольких местах была даже по 25 копеек.





Капуста год назад стоила 30 копеек за кило, сейчас такая же цена. 19 копеек в цене прибавила морковь — в прошлом году была по 60 копеек, теперь — по 79. Зато цветная капуста подешевела на 50 копеек, теперь ее продают по 2 рубля. Что в этом году дороже, так это огурцы. Цена на них начинается от 1,5 рубля. А вот груши в сентябре 2017 года стоили от 2 рублей за кило и выше. Теперь без труда можно найти по 1 рублю.

Яблоки этой осенью подешевели больше чем в 3 раза в сравнении с прошлой. Тогда их продавали по 1,5 — 2,5 рубля за кило, а сейчас по 40−80 копеек.





— В этом году ветки на яблонях ломались под тяжестью урожая. Яблок просто уйма. Поэтому вынуждены дешево отдавать. Даже в магазинах цена на них до 1 рубля, — рассказывает один из продавцов яблок.





Рыба с прошлого года не подорожала, по крайней мере, значительно. Кило радужной форели год назад можно было купить за 10,5 рубля. Сейчас ее продают по 10,97 рубля. Карп подешевел за год на 29 копеек — с 4,2 до 3,91 рубля.





Где дешевле покупать овощи — на Комаровке или на сельхозярмарке?

Если сравнивать цены на нынешней первой ярмарке с теми, по которым продают овощи и фрукты на Комаровском рынке, то они не слишком отличаются. Что-то на рынке можно найти даже дешевле. К примеру, помидоры.





На Комаровке картошка дороже на 10−20 копеек, капуста — на 10 копеек, морковь и цветная капуста — по такой же цене. Цены на яблоки начинаются от 1 рубля, а на груши — от 1,5 рубля.