Манхэттен в Минске: что за 130 минут покажут на фестивале короткометражного кино

Манхэттенский фестиваль короткометражного кино — глобальный кинофестиваль, который одновременно проходит в 300 городах мира. Начиная с 27 сентября показы пройдут одновременно в Беларуси, Америке, Франции, Южной Африке и других странах под слоганом «Одна неделя. Один мир. Один фестиваль». Запоминайте или записывайте: в Минске он стартует 28 сентября.



Кадр из фильма «Лакримоза»

Фестиваль длится около 130 минут. За один присест вы увидите:

британский фильм «Голова в мешке» — лучший триллер 2018 года по версии кинофестиваля Hollyshorts;

— лучший триллер 2018 года по версии кинофестиваля Hollyshorts; потрясающие подводные съемки с обволакивающим саундтреком в фильме австрийского режиссера Тани Майрич «Лакримоза» ;

; энергичную новозеландскую анимацию «Пожар в картонном городе», которая признана лучшей комедией на кинофестивале в Лос-Анджелесе;

которая признана лучшей комедией на кинофестивале в Лос-Анджелесе; черную комедию «Домашний покупатель» британского актера Дева Пателя, звезды «Миллионера из трущоб»;

британского актера Дева Пателя, звезды «Миллионера из трущоб»; канадский фильм «Дикарь», на который Aspen Shortsfest отреагировал так: «Абсолютно реалистичная картинка и филигранно выточенная история доводит до предела напряжения и вызывает у зрителя сильные эмоции»;



Кадр из фильма «Дикарь»

социальную драму «Она» (Косово), рассказанную режиссером и гражданской активисткой Море Рача;

(Косово), рассказанную режиссером и гражданской активисткой Море Рача; британскую драма «Два незнакомца, которые встречаются пять раз», которая собрала 13 фестивальных наград и, видимо, не собирается останавливаться;

которая собрала 13 фестивальных наград и, видимо, не собирается останавливаться; пронзительную антивоенную драму «Кто-то», основанную на реальной истории из жизни обычной жительницы Берлина, ставшей свидетелем последних дней Второй мировой войны;

основанную на реальной истории из жизни обычной жительницы Берлина, ставшей свидетелем последних дней Второй мировой войны; венгерскую комедию «Шушутаж», в которой профессиональные синхронисты, умницы и шутники доказывают, что скучной работы не бывает.

Все фильмы покажут на языке оригинала с субтитрами.

Когда: с 28 сентября. Где: Минск, Дворец Республики (малый зал). Сколько: от 9 рублей. Показы также пройдут в Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве и Мозыре. КУПИТЬ БИЛЕТ

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22 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на концерт Ольги Бузовой в Минске , который состоится на сцене Falcon Club 6 октября. Счастливчикам достанутся билеты бесплатно. Победители будут объявлены 27 сентября.