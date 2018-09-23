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Манхэттен в Минске: что за 130 минут покажут на фестивале короткометражного кино

24.09.2018 18:04 — Разное | Tut.by  
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Манхэттенский фестиваль короткометражного кино — глобальный кинофестиваль, который одновременно проходит в 300 городах мира. Начиная с 27 сентября показы пройдут одновременно в Беларуси, Америке, Франции, Южной Африке и других странах под слоганом «Одна неделя. Один мир. Один фестиваль». Запоминайте или записывайте: в Минске он стартует 28 сентября.


Кадр из фильма «Лакримоза»

Фестиваль длится около 130 минут. За один присест вы увидите:

  • британский фильм «Голова в мешке» — лучший триллер 2018 года по версии кинофестиваля Hollyshorts;
  • потрясающие подводные съемки с обволакивающим саундтреком в фильме австрийского режиссера Тани Майрич «Лакримоза»;
  • энергичную новозеландскую анимацию «Пожар в картонном городе», которая признана лучшей комедией на кинофестивале в Лос-Анджелесе;
  • черную комедию «Домашний покупатель» британского актера Дева Пателя, звезды «Миллионера из трущоб»;
  • канадский фильм «Дикарь», на который Aspen Shortsfest отреагировал так: «Абсолютно реалистичная картинка и филигранно выточенная история доводит до предела напряжения и вызывает у зрителя сильные эмоции»;

Кадр из фильма «Дикарь»
  • социальную драму «Она» (Косово), рассказанную режиссером и гражданской активисткой Море Рача;
  • британскую драма «Два незнакомца, которые встречаются пять раз», которая собрала 13 фестивальных наград и, видимо, не собирается останавливаться;
  • пронзительную антивоенную драму «Кто-то», основанную на реальной истории из жизни обычной жительницы Берлина, ставшей свидетелем последних дней Второй мировой войны;
  • венгерскую комедию «Шушутаж», в которой профессиональные синхронисты, умницы и шутники доказывают, что скучной работы не бывает.

Все фильмы покажут на языке оригинала с субтитрами.

Когда: с 28 сентября.

Где: Минск, Дворец Республики (малый зал).

Сколько: от 9 рублей.

Показы также пройдут в Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве и Мозыре. КУПИТЬ БИЛЕТ

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Фильм «Хрусталь» до 29 сентября еще идет в минском прокате. Успей сходить

***

22 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на концерт Ольги Бузовой в Минске, который состоится на сцене Falcon Club 6 октября. Счастливчикам достанутся билеты бесплатно. Победители будут объявлены 27 сентября.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 69
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Манхэттенский фестиваль короткометражного кино - глобальный кинофестиваль, который одновременно проходит в 300 городах мира. Начиная с 27 сентября показы пройдут...
 
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