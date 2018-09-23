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Александр Лукашенко: настало время определиться, что нам надо в потребкооперации

24.09.2018 17:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Организации потребкооперации должны быть конкурентоспособны. Об этом 24 сентября шла речь на встрече Президента с председателем правления Белкоопсоюза Валерием Ивановым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежемесячно объем розничного товарооборота Белкоопсоюза составляет более 170 миллионов рублей, в отдельных районах доля потребительской кооперации достигает 70 %. Многое делается для повышения конкурентоспособности. Кроме того, на эффективность влияет и штатная численность работников. Она должна быть оптимальной. В целом Президент поручил встряхнуть всю систему потребкооперации. Уже в феврале запланировано провести серьезное совещание, на котором как раз и обсудят успехи и существующие проблемные вопросы.

Александр Лукашенко: настало время определиться, что нам надо в потребкооперации

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо встряхнуть всю систему. Комитет госконтроля, другие посмотрели, что творится у нас в потребительской кооперации. И информация больше негативного плана, нежели положительного. Я познакомился с этой информацией, у меня нет оснований не доверять тем, кто проверял, это специалисты были. Но я не хочу уж слишком преувеличивать это информацию, в ее объективности и точности особенно. Поэтому мы к этому вопросу еще вернемся. Та проверка, которую прошла потребкооперация – это будет основа для того, чтобы по итогам года, изучив работу потребительской кооперации, раз и навсегда определиться с местом и ролью потребкооперации в современных условиях.

Ну, например (оскомину набило): мы все время с точки зрения потребкооперации воюем за место под солнцем, в то время как наступают частные торговые организации: «Евроопт», «Корона» и прочие. Их же сейчас много – хороших организаций этих, частных, мобильных, которые уже идут на твое поле деятельности. И уже люди просят: «Дайте их нам». Они уже идут в деревню. Раньше – ты всегда говорил, и, наверное, правильно так было – не очень-то стремились в деревню, все хотели в города, где побольше населения. Сегодня они уже пошли и в деревню.

Александр Лукашенко: настало время определиться, что нам надо в потребкооперации

Вы должны быть конкурентоспособными. Если этой конкурентоспособности не будет, какой смысл нам искусственно держать какую-то организацию? Или, точнее сказать, зачем у этой организации держать какие-то функции, с которыми она не справляется?

Я не сторонник уничтожения потребкооперации. Настало время на нее посмотреть открытыми глазами и четко определиться, что нам надо в потребкооперации, а что не надо, и какой ей быть вообще.

Работа с населением, особенно закупка излишков плодоовощной продукции, была и остается среди приоритетных направлений. За потребкооперацией остается и социальная функция: обслуживание жителей отдаленных деревень. А вот ориентирована торговая сеть на реализацию отечественных товаров – их доля на прилавках 93 %.

 
 
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Новости Беларуси. Организации потребкооперации должны быть конкурентоспособны. Об этом 24 сентября шла речь на встрече Президента с председателем правления...
 
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