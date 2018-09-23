|
В топ-100 четыре белоруски. Виктория Азаренко поднялась на 54-е место в обновлённом рейтинге WTA
Белоруска Виктория Азаренко занимает 54-е место в обновленном рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации (WTA).
По сравнению с предыдущей неделей, экс-первая ракетка мира улучшила свою позицию на 9 строчек. Помимо Азаренко, в топ-100 еще три белоруски: Арина Соболенко по-прежнему 20-я, Александра Саснович – 32-я, Вера Лапко занимает 64-е место.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Виктория Азаренко занимает 54-е место в обновленном рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации (WTA). По сравнению с предыдущей неделей, экс-первая...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)