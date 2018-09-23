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В топ-100 четыре белоруски. Виктория Азаренко поднялась на 54-е место в обновлённом рейтинге WTA

24.09.2018 17:27 — Разное | СТВ  
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Белоруска Виктория Азаренко занимает 54-е место в обновленном рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации (WTA).

По сравнению с предыдущей неделей, экс-первая ракетка мира улучшила свою позицию на 9 строчек. Помимо Азаренко, в топ-100 еще три белоруски: Арина Соболенко по-прежнему 20-я, Александра Саснович – 32-я, Вера Лапко занимает 64-е место.

 
 
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Белоруска Виктория Азаренко занимает 54-е место в обновленном рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации (WTA). По сравнению с предыдущей неделей, экс-первая...
 
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