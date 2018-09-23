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Благословил и в карман отправил 1 200 долларов. В Минске задержали лжебатюшку, ищут потерпевших
Новости Беларуси. К служителям церкви относятся с почтением и мошенники этим пользуются. Рассказываем в программе
Жертвовали на «богоугодное» дело, но сами стали жертвами мошенников. У кого ни стыда, ни совести, ни святости, узнали минчане, пострадавшие от ряженого мошенника. Мужчина, назовём его Иван, сегодня лицо просит не показывать, но поделиться своей оказией не отказывается.
Оказалось, выход прост. За всё в этой жизни нужно платить или расплачиваться. Окропил Ивана батюшка водицей святой,
Когда минчанин понял, что его попросту обманули, отца и след простыл.
Тем временем, заявления на мошенника уже ласточками слетались в отделы РУВД различных районов Минска. Кто выдавал себя за батюшку и удастся ли ему самому в этот раз избежать расплаты? Сегодня на эти вопросы готовы ответить сотрудники правоохранительных органов.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за схожие мошеннические схемы в Беларуси и Украине.
удостоверяющую это рукоприложение, и получает соответствующее удостоверение. И любой человек, любой мирянин, который просит оказать какие-то духовные услуги, вправе потребовать это удостоверение у человека, представляющегося священником.
В Беларуси самозванцы в рясах с тягой к приключениям и перевоплощениям – не редкость.
2010 год: милиция задержала 70-летнего пенсионера из Слуцкого района. Он выдавал себя за священника и выращивал в огороде коноплю для продажи. С местными не общался, ходил в рясе, дом обвешал крестами, а всех приходивших кропил водой.
2015 год: в Бобруйскую епархию обратился таксист. Он пожаловался, что ему не заплатил один из священников – «батюшка» обещал за поездку 200 рублей в Минск, собирать пожертвования. По возвращению священник вышел из машины, захлопнул за собой дверь и ушел. Зато ещё в дороге подарил таксисту Новый завет с автографом и свою фотографию.
Позже водитель вспоминал: на собранные деньги священник купил в магазине еды и горячительные напитки. Фото священника таксист показал в епархии – и его тут же узнали. Им оказался Георгий Крот – религиозный мошенник, два года назад уже промышлявший в Бобруйске и окрестностях. В 2016 году он орудовал в Могилёве.
2017 год: в конце апреля в милицию обратился мужчина и сообщил, что у него «священник» выманил 30 рублей. Представляясь «отцом Александром» и собирал средства для онкобольных детей.
Виталий Малишевский, священник:
Поэтому предлагать свои услуги на улице он никогда не будет. Обычно человек приходит в храм и просит священника оказать ту или иную духовную услугу.
И пока, кому верить и как, каждый из нас решает сам. Лжебатюшке веры уже нет.
Наталья Оскирко, официальный представитель Фрунзенского РУВД г. Минска:
И ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. У правоохранителей есть основания полагать, что задержанный минчанин может быть также причастен к совершению аналогичных злодеяний в отношении иных граждан. Если в отношении вас были совершены противоправные действия, просим сообщить об этом в милицию.
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Новости Беларуси. К служителям церкви относятся с почтением и мошенники этим пользуются. Рассказываем в программе «Добро пожаловаться», как веру, надежду и...
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