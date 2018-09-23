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Благословил и в карман отправил 1 200 долларов. В Минске задержали лжебатюшку, ищут потерпевших

24.09.2018 17:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. К служителям церкви относятся с почтением и мошенники этим пользуются. Рассказываем в программе «Добро пожаловаться», как веру, надежду и церковные символы в своих далеко не святых делах используют аферисты в рясах.

Жертвовали на «богоугодное» дело, но сами стали жертвами мошенников. У кого ни стыда, ни совести, ни святости, узнали минчане, пострадавшие от ряженого мошенника. Мужчина, назовём его Иван, сегодня лицо просит не показывать, но поделиться своей оказией не отказывается.

Благословил и в карман отправил 1 200 долларов. В Минске задержали лжебатюшку, ищут потерпевших
Пострадавший:
Случайно встретил, говорил, что батюшка, разговорились. Я посетовал на проблемы, он утверждал, что это сглаз и порча.

Оказалось, выход прост. За всё в этой жизни нужно платить или расплачиваться. Окропил Ивана батюшка водицей святой,

благословил и в карман отправил 1 200 долларов.

Когда минчанин понял, что его попросту обманули, отца и след простыл.Благословил и в карман отправил 1 200 долларов. В Минске задержали лжебатюшку, ищут потерпевших
Дарина Гулюта, юрист:
Можно говорить о том, что в действиях данного лица усматривается уголовно-наказуемое деяние, предусмотренного ст.209 п.4 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Данное лицо, обвиняемый осознавал преступность своих деяний и понимал, какой ущерб наносит гражданам.

Тем временем, заявления на мошенника уже ласточками слетались в отделы РУВД различных районов Минска. Кто выдавал себя за батюшку и удастся ли ему самому в этот раз избежать расплаты? Сегодня на эти вопросы готовы ответить сотрудники правоохранительных органов.Благословил и в карман отправил 1 200 долларов. В Минске задержали лжебатюшку, ищут потерпевших
Наталья Оскирко, официальный представитель Фрунзенского РУВД г. Минска:
Установлено, что 49-летний минчанин представлялся незнакомым гражданам отцом Александром и предлагал им оказывать ритуальные услуги от имени церкви. Для этого купил необходимые атрибуты и рясу. Одному из потерпевших он предложил организовать совместный бизнес по производству свечей, за что попросил у последнего 2 тысячи долларов США на открытие бизнеса. Ещё одному потерпевшему он предложил «снять порчу», ещё у одного мужчины он одолжил 3 тысячи долларов США, якобы для строящейся церкви. Хотя, на самом деле, это оказалось вымыслом.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за схожие мошеннические схемы в Беларуси и Украине.

Благословил и в карман отправил 1 200 долларов. В Минске задержали лжебатюшку, ищут потерпевших
Виталий Малишевский, священник:

Согласно канонам церкви, любые священники получают рукоприложение от епископа, получают грамоту,

удостоверяющую это рукоприложение, и получает соответствующее удостоверение. И любой человек, любой мирянин, который просит оказать какие-то духовные услуги, вправе потребовать это удостоверение у человека, представляющегося священником.

Самый надёжный способ, чтобы не попасть в сети лжесвященников – это напрямую обращаться в храм.

Разыскиваются потерпевшие от действий лжесвященника «отца Александра»

В Беларуси самозванцы в рясах с тягой к приключениям и перевоплощениям – не редкость.

2010 год: милиция задержала 70-летнего пенсионера из Слуцкого района. Он выдавал себя за священника и выращивал в огороде коноплю для продажи. С местными не общался, ходил в рясе, дом обвешал крестами, а всех приходивших кропил водой.

2015 год: в Бобруйскую епархию обратился таксист. Он пожаловался, что ему не заплатил один из священников – «батюшка» обещал за поездку 200 рублей в Минск, собирать пожертвования. По возвращению священник вышел из машины, захлопнул за собой дверь и ушел. Зато ещё в дороге подарил таксисту Новый завет с автографом и свою фотографию.

Позже водитель вспоминал: на собранные деньги священник купил в магазине еды и горячительные напитки. Фото священника таксист показал в епархии – и его тут же узнали. Им оказался Георгий Крот – религиозный мошенник, два года назад уже промышлявший в Бобруйске и окрестностях. В 2016 году он орудовал в Могилёве.

2017 год: в конце апреля в милицию обратился мужчина и сообщил, что у него «священник» выманил 30 рублей. Представляясь «отцом Александром» и собирал средства для онкобольных детей.

Виталий Малишевский, священник:

В данный момент каждый священник закреплён за определённым приходом.

Поэтому предлагать свои услуги на улице он никогда не будет. Обычно человек приходит в храм и просит священника оказать ту или иную духовную услугу.

И пока, кому верить и как, каждый из нас решает сам. Лжебатюшке веры уже нет.

Наталья Оскирко, официальный представитель Фрунзенского РУВД г. Минска:

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса РБ «Мошенничество».

И ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. У правоохранителей есть основания полагать, что задержанный минчанин может быть также причастен к совершению аналогичных злодеяний в отношении иных граждан. Если в отношении вас были совершены противоправные действия, просим сообщить об этом в милицию.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. К служителям церкви относятся с почтением и мошенники этим пользуются. Рассказываем в программе «Добро пожаловаться», как веру, надежду и...
 
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