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Александр Лукашенко не поддержал предложение по увеличению численности погранвойск
Новости Беларуси. Еще один вопрос, который требует постоянного контроля – положение дел на белорусско-украинской границе. На южных рубежах все еще неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основная задача силовиков на этом участке – предотвратить незаконный ввоз на территорию нашей страны оружия, боеприпасов. Об одном из последних инцидентов Игорь Шуневич доложил Президенту. В ходе спецоперации задержали боеспособный арсенал, который был ввезен из-за рубежа.
Чтобы окончательно перекрыть возможность нелегальных поставок, избежать провокаций и обеспечить безопасность, в Беларуси обсуждается вопрос увеличения численности пограничников. В первую очередь за счет перераспределения резервов силовых ведомств. Об этом 24 сентября шла речь на встрече Александра Лукашенко с госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо.
Сегодняшние предложения по увеличению численности погранвойск Александр Лукашенко не поддержал. Президент поручил до конца года проработать этот вопрос. Главное требование – четкое и ясное обоснование необходимости создания новых подразделений на границе.
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Новости Беларуси. Еще один вопрос, который требует постоянного контроля – положение дел на белорусско-украинской границе. На южных рубежах все еще неспокойно,...
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