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Министр внутренних дел: миграционная ситуация в стране сегодня не вызывает серьезных опасений

24.09.2018 17:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Во время встречи с Президентом Беларуси Игорь Шуневич рассказал о будущем хоккейного клуба «Динамо-Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А точнее о том, что этот клуб и Федерацию хоккея Беларуси ждет интеграция.

Министр внутренних дел: миграционная ситуация в стране сегодня не вызывает серьезных опасений

Не остались без внимания и вопросы миграции, ведь число выдаваемых разрешений на постоянное проживание в Беларуси растет.

Министр внутренних дел: миграционная ситуация в стране сегодня не вызывает серьезных опасений

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Если говорить в целом о миграционной ситуации в стране, она сегодня не вызывает у нас каких-то серьезных опасений ни с точки зрения притока иностранцев в целом, ни с точки зрения криминогенного аспекта их пребывания на нашей территории. В большей степени здесь речь идет, наверное, о том, как гармонизировать текущую ситуацию, текущее положение дел. И с точки зрения каких-то безвизовых преференций, которые создаются в нашем государстве, и с точки зрения упрощения определенных административных процедур.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Во время встречи с Президентом Беларуси Игорь Шуневич рассказал о будущем хоккейного клуба «Динамо-Минск», сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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