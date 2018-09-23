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Министр внутренних дел: миграционная ситуация в стране сегодня не вызывает серьезных опасений
Новости Беларуси. Во время встречи с Президентом Беларуси Игорь Шуневич рассказал о будущем хоккейного клуба «Динамо-Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А точнее о том, что этот клуб и Федерацию хоккея Беларуси ждет интеграция.
Не остались без внимания и вопросы миграции, ведь число выдаваемых разрешений на постоянное проживание в Беларуси растет.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
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Новости Беларуси. Во время встречи с Президентом Беларуси Игорь Шуневич рассказал о будущем хоккейного клуба «Динамо-Минск», сообщили в программе Новости «24 часа»...
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