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Белорусы Кляусов и Воропаев уступили своим соперникам на Чемпионате мира по дзюдо в Азербайджане

24.09.2018 17:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На Чемпионате мира по дзюдо, который проходит в столице Азербайджана, выступают 10 представителей нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы Кляусов и Воропаев уступили своим соперникам на Чемпионате мира по дзюдо в Азербайджане

24 сентября в мужской части турнира в весовой категории до 90 кг на татами вышли два белоруса – Виктор Кляусов и Егор Воропаев. Воропаев уступил серебряному призеру чемпионата Европы прошлого сезона – французу Акселю Клерже. Кляусов в первом же поединке проиграл хозяину турнира, чемпиону своей страны Мамедали Мехдиеву.

Таким образом, белорусы участия в дележе медалей не примут.

 
 
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Новости Беларуси. На Чемпионате мира по дзюдо, который проходит в столице Азербайджана, выступают 10 представителей нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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