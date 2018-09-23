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61-летнего мужчину насмерть сбил поезд в Пинске
Новости Беларуси. В Пинске поезд сбил мужчину насмерть.
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Однако избежать столкновения не удалось. Мужчина погиб.
Устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Пинске поезд сбил мужчину насмерть. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, происшествие случилось днем двадцать...
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