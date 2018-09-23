На сколько выросла средняя зарплата белорусов?

По информации Белстата, в августе номинальная средняя начисленная заработная плата жителей Беларуси выросла на 13,7 рубля и составила 987,5 рубля.

Информация об этом опубликована на сайте Национального статистического комитета.

Тем временем, в Минэкономике прогнозируют, что в 2019 году этот показатель может вырасти до 1025 рублей.

Также отмечается, что в первом полугодии текущего года зарплата по экономике составила в среднем 910 рублей. У бюджетников она сохранялась в районе 710 рублей, в реальном секторе – 998 рублей.

Напомним, в июле размер средней зарплаты равнялся 973,8 рубля.

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в июне 2018 г. составила 953,7 рубля. Согласно официальной информации, июньская зарплата на 11% превысила этот же показатель за аналогичный период прошлого года.

По мнению экспертов, рост заработных плат происходит в отрыве от производительности труда . По итогам января-апреля средняя зарплата в реальном выражении выросла на 13,3%, в то время как производительность труда за аналогичный период – на 5,4%. Это может говорить о том, что правительство так и не отказалось от использования административного рычага в повышении заработных плат. Отметим, что в Беларуси ожидается увеличение тарифной ставки и повышение зарплат бюджетников . Эо должно произойти во втором полугодии 2018 года. Будут использованы и другие механизмы, предусматривающие рост зарплаты. Обещано также повышение зарплат медикам и аграриям .