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В Беларуси появится "новый банковский язык"

24.09.2018 17:38 — Разное | Партизан  
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Национальный банк ведет работу над тем, чтобы создать "единый глоссарий" для банков, который будет использоваться при составлении кредитных и депозитных договоров.

В Беларуси появится "новый банковский язык"
Кроме того, банки должны будут выполнять ряд требований при выдаче кредитов и приеме денег во вклады: нельзя будет запутывать клиента и умалчивать о важных моментах сделки, пишет infobank.by

Для начала, банкам предложили принять участие в работе по формированию стандартизированной терминологии (или — глоссария), которая будет использоваться в заключаемых с физлицами договорами:

- кредитными
- депозитными (договорами вкладов)

— а также при информировании физлиц об условиях продуктов и услуг. В том числе, с использованием открытых интерфейсов прикладного программирования (API).

Поэтому до 1 октября 2018 года банки должны высказать свои предложения по уже сформированному глоссарию, «с указанием конкретных формулировок определений, не противоречащих законодательству». 


Это вы сейчас о чем?
 
Вот и мы подумали, как можно изобрести что-то новое в банковском языке и с трепетом открыли список новых слов.  

Первым делом открываем «Классификатор кредитов». Льготного кредитования глоссарий не касается, а в остальном выглядит вот так.

Вид кредита:

- На финансирование недвижимости: на строительство и реконструкцию жилья, на приобретение жилья

- На потребительские нужды: на приобретение автомобиля, овердрафтный кредит, «иные»

- Кредит на рефинансирование: полученного ранее кредита на финансирование недвижимости, полученного ранее кредита на потребительские нужды.

Срок предоставления кредита: до 1 года включительно и более 1 года.

Вид процентной ставки: фиксированная годовая и переменная годовая.

Форма предоставления кредита: безналичная, наличная, безналичная и наличная формы.

Виды платежей по кредиту: дифференцированные платежи, аннуитетные платежи, платежи равными долями.

Возможность досрочного погашения кредита: предусмотрена, не предусмотрена.

Способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору:

- Поручительство  

- Залог недвижимого и движимого имущества

- Неустойка

- Гарантийный депозит денег

- Перевод правого титула на имущество

- Без обеспечения

Способ оформления заявки на кредит:

- Посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания (онлайн-заявка на кредит)

- Удаленно через представителя банка

- В отделении банка

Предоставление дополнительных услуг:

- Страхование приобретенного в кредит имущества

- Добровольное страхование кредитополучателя

- «Иные»

- Не предоставляются

Как видим, список «кредитных слов», в принципе логичен, и особых вопросов вызвать не может. Он явно стандартизирован для использования в компьютерных алгоритмах. Немного может смутить только слово «иные», которое, как известно, может вырасти до достаточно больших размеров, если им умело пользоваться. 

Но пойдем дальше и посмотрим на «Классификатор банковских вкладов (депозитов)».

Вид вклада (депозита):

- Срочный отзывный

- Срочный безотзывный

- Условный отзывный

- Условный безотзывный

- До востребования

Срок размещения: до года, 1 год, от 1 года до 2 лет, 2 года и более.

Валюта: белорусский рубль, доллар США, евро, российский рубль.

Вид процентной ставки: фиксированная годовая, переменная годовая.

Капитализация: ежедневная, еженедельная, ежедекадная, ежемесячная, ежегодная, не предусмотрена.

Возможность пополнения: предусмотрена, не предусмотрена.

Возможность досрочного снятия части вклада для отзывных вкладов (депозитов): предусмотрена (без потери процентов), предусмотрена (с пересчетом процентов по пониженной процентной ставке), не предусмотрена.

Возможность снятия начисленных процентов до истечения срока возврата вклада: предусмотрена, не предусмотрена.                     

В «Классификаторе вкладов» мы не нашли слова «иные» и выглядит он покомпактнее и покрасивее. Кстати, на наш взгляд, все слова в обоих классификаторах интуитивно понятны.
 
Глоссарий — это словарь?
 
В теории — да. Поэтому каждый термин умудрились еще и расшифровать! Вот, к примеру:

рефинансирование кредита — заключение кредитного договора с целью предоставления кредита для исполнения обязательств по ранее заключенным кредитным договорам

грейс-период – указанный в кредитном договоре период, в течение которого проценты за пользование кредитом не начисляются или начисляются в пониженном размере

неустойка (штраф, пеня) — определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору, если иное не предусмотрено законодательными актами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения

договор срочного банковского вклада (депозита) — договор, в соответствии с которым вкладополучатель обязан возвратить вклад (депозит) и выплатить начисленные по нему проценты по истечении указанного в договоре срока

капитализация процентов по вкладу (депозиту) — причисление суммы начисленных процентов к сумме вклада (депозита)

Мы привели только несколько определений из глоссария. Всего же их десятки. И они, в принципе, хрестоматийны и известны всем, кто следит за работой банков.

Между тем, Национальный банк отметил:

— Глоссарий закрепляет единую терминологию, которую банки и НКФО должны использовать в заключаемых с физлицами кредитных договорах и договорах банковского вклада, а также при информировании физлиц об условиях предоставляемых продуктов и оказываемых услуг.

 

Требования к договорам ужесточат!
 
Также Нацбанк предлагает банкам обсудить «Требования к условиям оказания  физлицам банковских услуг по кредитованию и привлечению денежных средств во вклады, об исключении недобросовестных практик банков».
  
Требования утверждены в следующих целях: 

- реализация защиты прав потребителей банковских услуг по кредитованию, привлечению денежных средств во вклады   

- повышение качества банковских услуг по кредитованию, привлечению денежных средств во вклады  

- обеспечение информационной открытости рынка банковских услуг по кредитованию, привлечению денежных средств во вклады

- повышение осведомленности потребителей об условиях оказания  услуг

- предупреждение недобросовестных практик взаимодействия банков с потребителями банковских услуг по кредитованию, привлечению денежных средств во вклады   

В частности, банки должны: 

- предоставлять для ознакомления физлицам в ЦБУ банков и торговых объектах, осуществляющих продажу товаров с использованием банковского кредита, проекты договоров банковского вклада, кредитных и других договоров: страхования, текущего (расчетного) банковского счета  

- приводить название кредитов, банковских вкладов в соответствие с условиями заключаемых договоров. Так, в названии банковского вклада следует отражать вид договора банковского вклада  

- включать в кредитные договоры, договоры банковского вклада все существенные условия, определенные законодательством, а также другие условия, влияющие на величину доходов    или расходов получателя банковской услуги

- не использовать в кредитных договорах, договорах банковского вклада сложные смысловые конструкции, в том числе содержащие многочисленные ссылки на пункты заключаемого договора, локальные нормативные правовые акты банка, а также иные источники информации, размещенные на сайте банка

- включать в условия кредитных договоров не более 1-го вида штрафных санкций (без учета процентов за пользование кредитом в повышенном размере) за 1 факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) кредитополучателем условий кредитного договора

- разъяснять физлицам последствия и порядок досрочного возврата (погашения) кредита, расторжения заключенных с банком кредитных договоров и договоров банковского вклада  

- оговаривать в договорах банковского вклада порядок начисления процентов по вкладу при размещении банковского вклада в дни, приходящиеся на государственные праздники, праздничные, выходные дни, а также четко определять в договорах дни, устанавливаемые банком в качестве выходных,  или указывать — где данную информацию можно получить

- информировать вкладчиков о наступлении срока возврата вклада за 5 рабочих дней, если условиями договора банковского вклада предусмотрено его автоматическое продление  

- если условиями договора банковского вклада предусмотрено открытие текущего (расчетного) банковского счета, то его открытие и зачисление на него суммы вклада или процентов по нему осуществлять без взимания вознаграждения  

- отказаться от выплаты процентов (включая бонусные и другие выплаты, выдачу подарочных сертификатов) по вкладам до истечения предусмотренного договором банковского вклада периода нахождения денежных средств в банке, а также не информировать вкладчиков о возможности такой выплаты 

В частности, нельзя будет: 

- предоставлять потребителям сведения (в том в рекламе), которые прямо или косвенно, с помощью замалчивания, двусмысленности или преувеличения могут ввести клиентов  в заблуждение  

- делать утверждения, если это не соответствует действительности, что банковская услуга будет оказываться потребителям только в течение ограниченного периода времени или на определенных условиях в течение ограниченного периода времени, для того, чтобы вызвать повышение спроса, при этом лишая потребителей возможности или времени на принятие обдуманного решения.


Требования к банкам, принимающим деньги на депозит
 
До заключения договора банковского вклада банк обязан представить клиенту – физлицу «Информацию об условиях привлечения денежных средств во вклады» по специальной форме на бумажном носителе или в виде электронного документа, в том числе с использованием СДБО.

«Информация об условиях привлечения денежных средств во вклады» 

Вид договора банковского вклада  

Валюта вклада и сумма первоначального взноса 
           
Порядок внесения денежных средств во вклад
               
Размер процентов по вкладу, вид процентной ставки: фиксированная, переменная

Порядок начисления процентов по вкладу     
    
Срок возврата вклада: для договора срочного банковского вклада; обстоятельство, при наступлении которого банк обязуется возвратить вклад   

Возможность и условия продления срока возврата вклада    
   
Возможность пополнения суммы вклада  
          
Возможность и условия досрочного возврата вклада, или его части    

Другие условия размещения денежных средств во вклад и начисления процентов по нему

Налогообложение доходов в виде процентов, полученных по вкладу

Нельзя будет при предоставлении потребителям информации об условиях вкладов, в том числе — в рекламе банковских вкладов, говорить о выражениях доходности, отличных от  годовой процентной ставки. В частности, об эффективной, базовой, номинальной и других ставках.
 
Кроме того, при оформлении договоров банковского вклада, а также «Информации об условиях привлечения денежных средств во вклады» должен использоваться шрифт Times New Roman размером не менее 12 пунктов!


Требования к банкам, выдающим деньги в кредит
 
Предполагается, что банк будет обязан разъяснять заявителям – физлицам причину  отказа в выдаче кредита в случае, если такое решение принято на основе сведений, содержащихся в кредитной истории заявителя.
 
Планируется запретить: 

- предоставление потребителям не соответствующих действительности пояснений о причинах отказа в предоставлении кредита

- предоставление потребителям сопутствующих продуктов (кредитные карты, карты рассрочки) путем их навязывания без должного разъяснения условий кредитных договоров

- включение в кредитные договоры условий, позволяющих сотрудникам банков для исполнения кредитополучателем договорных обязательств вести с лицами, не являющимися кредитополучателями, в том числе с родственниками кредитополучателей, переговоры по вопросам погашения задолженности по кредитным договорам 

Кроме того, в Нацбанке хотят, чтобы в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) кредитополучателем обязательств по кредитному договору банк при требовании досрочного возврата (погашения) кредита действовал добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных законодательством или договором
 
Сама идея о добросовестном оказании услуг кредитования и принятия средств во вклады кажется абсолютно правильной и логичной. Как она будет реализована на практике, мы сможем убедиться на собственном опыте уже в ближайшее время.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Национальный банк ведет работу над тем, чтобы создать "единый глоссарий" для банков, который будет использоваться при составлении кредитных и депозитных...
 
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