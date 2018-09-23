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В Беларуси появится "новый банковский язык"
Национальный банк ведет работу над тем, чтобы создать "единый глоссарий" для банков, который будет использоваться при составлении кредитных и депозитных договоров.
Кроме того, банки должны будут выполнять ряд требований при выдаче кредитов и приеме денег во вклады: нельзя будет запутывать клиента и умалчивать о важных моментах сделки, пишет
Для начала, банкам предложили принять участие в работе по формированию стандартизированной терминологии (или — глоссария), которая будет использоваться в заключаемых с физлицами договорами:
- кредитными
- депозитными (договорами вкладов)
— а также при информировании физлиц об условиях продуктов и услуг. В том числе, с использованием открытых интерфейсов прикладного программирования (API).
Поэтому до 1 октября 2018 года банки должны высказать свои предложения по уже сформированному глоссарию, «с указанием конкретных формулировок определений, не противоречащих законодательству».
Это вы сейчас о чем?
Вот и мы подумали, как можно изобрести что-то новое в банковском языке и с трепетом открыли список новых слов.
Первым делом открываем «Классификатор кредитов». Льготного кредитования глоссарий не касается, а в остальном выглядит вот так.
Вид кредита:
- На финансирование недвижимости: на строительство и реконструкцию жилья, на приобретение жилья
- На потребительские нужды: на приобретение автомобиля, овердрафтный кредит, «иные»
- Кредит на рефинансирование: полученного ранее кредита на финансирование недвижимости, полученного ранее кредита на потребительские нужды.
Срок предоставления кредита: до 1 года включительно и более 1 года.
Вид процентной ставки: фиксированная годовая и переменная годовая.
Форма предоставления кредита: безналичная, наличная, безналичная и наличная формы.
Виды платежей по кредиту: дифференцированные платежи, аннуитетные платежи, платежи равными долями.
Возможность досрочного погашения кредита: предусмотрена, не предусмотрена.
Способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору:
- Поручительство
- Залог недвижимого и движимого имущества
- Неустойка
- Гарантийный депозит денег
- Перевод правого титула на имущество
- Без обеспечения
Способ оформления заявки на кредит:
- Посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания (онлайн-заявка на кредит)
- Удаленно через представителя банка
- В отделении банка
Предоставление дополнительных услуг:
- Страхование приобретенного в кредит имущества
- Добровольное страхование кредитополучателя
- «Иные»
- Не предоставляются
Как видим, список «кредитных слов», в принципе логичен, и особых вопросов вызвать не может. Он явно стандартизирован для использования в компьютерных алгоритмах. Немного может смутить только слово «иные», которое, как известно, может вырасти до достаточно больших размеров, если им умело пользоваться.
Но пойдем дальше и посмотрим на «Классификатор банковских вкладов (депозитов)».
Вид вклада (депозита):
- Срочный отзывный
- Срочный безотзывный
- Условный отзывный
- Условный безотзывный
- До востребования
Срок размещения: до года, 1 год, от 1 года до 2 лет, 2 года и более.
Валюта: белорусский рубль, доллар США, евро, российский рубль.
Вид процентной ставки: фиксированная годовая, переменная годовая.
Капитализация: ежедневная, еженедельная, ежедекадная, ежемесячная, ежегодная, не предусмотрена.
Возможность пополнения: предусмотрена, не предусмотрена.
Возможность досрочного снятия части вклада для отзывных вкладов (депозитов): предусмотрена (без потери процентов), предусмотрена (с пересчетом процентов по пониженной процентной ставке), не предусмотрена.
Возможность снятия начисленных процентов до истечения срока возврата вклада: предусмотрена, не предусмотрена.
В «Классификаторе вкладов» мы не нашли слова «иные» и выглядит он покомпактнее и покрасивее. Кстати, на наш взгляд, все слова в обоих классификаторах интуитивно понятны.
Глоссарий — это словарь?
В теории — да. Поэтому каждый термин умудрились еще и расшифровать! Вот, к примеру:
рефинансирование кредита — заключение кредитного договора с целью предоставления кредита для исполнения обязательств по ранее заключенным кредитным договорам
грейс-период – указанный в кредитном договоре период, в течение которого проценты за пользование кредитом не начисляются или начисляются в пониженном размере
неустойка (штраф, пеня) — определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору, если иное не предусмотрено законодательными актами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения
договор срочного банковского вклада (депозита) — договор, в соответствии с которым вкладополучатель обязан возвратить вклад (депозит) и выплатить начисленные по нему проценты по истечении указанного в договоре срока
капитализация процентов по вкладу (депозиту) — причисление суммы начисленных процентов к сумме вклада (депозита)
Мы привели только несколько определений из глоссария. Всего же их десятки. И они, в принципе, хрестоматийны и известны всем, кто следит за работой банков.
Между тем, Национальный банк отметил:
— Глоссарий закрепляет единую терминологию, которую банки и НКФО должны использовать в заключаемых с физлицами кредитных договорах и договорах банковского вклада, а также при информировании физлиц об условиях предоставляемых продуктов и оказываемых услуг.
Требования к договорам ужесточат!
Также Нацбанк предлагает банкам обсудить «Требования к условиям оказания физлицам банковских услуг по кредитованию и привлечению денежных средств во вклады, об исключении недобросовестных практик банков».
Требования утверждены в следующих целях:
- реализация защиты прав потребителей банковских услуг по кредитованию, привлечению денежных средств во вклады
- повышение качества банковских услуг по кредитованию, привлечению денежных средств во вклады
- обеспечение информационной открытости рынка банковских услуг по кредитованию, привлечению денежных средств во вклады
- повышение осведомленности потребителей об условиях оказания услуг
- предупреждение недобросовестных практик взаимодействия банков с потребителями банковских услуг по кредитованию, привлечению денежных средств во вклады
В частности, банки должны:
- предоставлять для ознакомления физлицам в ЦБУ банков и торговых объектах, осуществляющих продажу товаров с использованием банковского кредита, проекты договоров банковского вклада, кредитных и других договоров: страхования, текущего (расчетного) банковского счета
- приводить название кредитов, банковских вкладов в соответствие с условиями заключаемых договоров. Так, в названии банковского вклада следует отражать вид договора банковского вклада
- включать в кредитные договоры, договоры банковского вклада все существенные условия, определенные законодательством, а также другие условия, влияющие на величину доходов или расходов получателя банковской услуги
- не использовать в кредитных договорах, договорах банковского вклада сложные смысловые конструкции, в том числе содержащие многочисленные ссылки на пункты заключаемого договора, локальные нормативные правовые акты банка, а также иные источники информации, размещенные на сайте банка
- включать в условия кредитных договоров не более 1-го вида штрафных санкций (без учета процентов за пользование кредитом в повышенном размере) за 1 факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) кредитополучателем условий кредитного договора
- разъяснять физлицам последствия и порядок досрочного возврата (погашения) кредита, расторжения заключенных с банком кредитных договоров и договоров банковского вклада
- оговаривать в договорах банковского вклада порядок начисления процентов по вкладу при размещении банковского вклада в дни, приходящиеся на государственные праздники, праздничные, выходные дни, а также четко определять в договорах дни, устанавливаемые банком в качестве выходных, или указывать — где данную информацию можно получить
- информировать вкладчиков о наступлении срока возврата вклада за 5 рабочих дней, если условиями договора банковского вклада предусмотрено его автоматическое продление
- если условиями договора банковского вклада предусмотрено открытие текущего (расчетного) банковского счета, то его открытие и зачисление на него суммы вклада или процентов по нему осуществлять без взимания вознаграждения
- отказаться от выплаты процентов (включая бонусные и другие выплаты, выдачу подарочных сертификатов) по вкладам до истечения предусмотренного договором банковского вклада периода нахождения денежных средств в банке, а также не информировать вкладчиков о возможности такой выплаты
В частности, нельзя будет:
- предоставлять потребителям сведения (в том в рекламе), которые прямо или косвенно, с помощью замалчивания, двусмысленности или преувеличения могут ввести клиентов в заблуждение
- делать утверждения, если это не соответствует действительности, что банковская услуга будет оказываться потребителям только в течение ограниченного периода времени или на определенных условиях в течение ограниченного периода времени, для того, чтобы вызвать повышение спроса, при этом лишая потребителей возможности или времени на принятие обдуманного решения.
Требования к банкам, принимающим деньги на депозит
До заключения договора банковского вклада банк обязан представить клиенту – физлицу «Информацию об условиях привлечения денежных средств во вклады» по специальной форме на бумажном носителе или в виде электронного документа, в том числе с использованием СДБО.
«Информация об условиях привлечения денежных средств во вклады»
Вид договора банковского вклада
Валюта вклада и сумма первоначального взноса
Порядок внесения денежных средств во вклад
Размер процентов по вкладу, вид процентной ставки: фиксированная, переменная
Порядок начисления процентов по вкладу
Срок возврата вклада: для договора срочного банковского вклада; обстоятельство, при наступлении которого банк обязуется возвратить вклад
Возможность и условия продления срока возврата вклада
Возможность пополнения суммы вклада
Возможность и условия досрочного возврата вклада, или его части
Другие условия размещения денежных средств во вклад и начисления процентов по нему
Налогообложение доходов в виде процентов, полученных по вкладу
Нельзя будет при предоставлении потребителям информации об условиях вкладов, в том числе — в рекламе банковских вкладов, говорить о выражениях доходности, отличных от годовой процентной ставки. В частности, об эффективной, базовой, номинальной и других ставках.
Кроме того, при оформлении договоров банковского вклада, а также «Информации об условиях привлечения денежных средств во вклады» должен использоваться шрифт Times New Roman размером не менее 12 пунктов!
Требования к банкам, выдающим деньги в кредит
Предполагается, что банк будет обязан разъяснять заявителям – физлицам причину отказа в выдаче кредита в случае, если такое решение принято на основе сведений, содержащихся в кредитной истории заявителя.
Планируется запретить:
- предоставление потребителям не соответствующих действительности пояснений о причинах отказа в предоставлении кредита
- предоставление потребителям сопутствующих продуктов (кредитные карты, карты рассрочки) путем их навязывания без должного разъяснения условий кредитных договоров
- включение в кредитные договоры условий, позволяющих сотрудникам банков для исполнения кредитополучателем договорных обязательств вести с лицами, не являющимися кредитополучателями, в том числе с родственниками кредитополучателей, переговоры по вопросам погашения задолженности по кредитным договорам
Кроме того, в Нацбанке хотят, чтобы в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) кредитополучателем обязательств по кредитному договору банк при требовании досрочного возврата (погашения) кредита действовал добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных законодательством или договором
Сама идея о добросовестном оказании услуг кредитования и принятия средств во вклады кажется абсолютно правильной и логичной. Как она будет реализована на практике, мы сможем убедиться на собственном опыте уже в ближайшее время.
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Национальный банк ведет работу над тем, чтобы создать "единый глоссарий" для банков, который будет использоваться при составлении кредитных и депозитных...
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