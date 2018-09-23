infobank.by Кроме того, банки должны будут выполнять ряд требований при выдаче кредитов и приеме денег во вклады: нельзя будет запутывать клиента и умалчивать о важных моментах сделки, пишет





Для начала, банкам предложили принять участие в работе по формированию стандартизированной терминологии (или — глоссария), которая будет использоваться в заключаемых с физлицами договорами:





- кредитными

- депозитными (договорами вкладов)





— а также при информировании физлиц об условиях продуктов и услуг. В том числе, с использованием открытых интерфейсов прикладного программирования (API).





Поэтому до 1 октября 2018 года банки должны высказать свои предложения по уже сформированному глоссарию, «с указанием конкретных формулировок определений, не противоречащих законодательству».









Это вы сейчас о чем?

Вот и мы подумали, как можно изобрести что-то новое в банковском языке и с трепетом открыли список новых слов.





Первым делом открываем «Классификатор кредитов». Льготного кредитования глоссарий не касается, а в остальном выглядит вот так.





Вид кредита:





- На финансирование недвижимости: на строительство и реконструкцию жилья, на приобретение жилья





- На потребительские нужды: на приобретение автомобиля, овердрафтный кредит, «иные»





- Кредит на рефинансирование: полученного ранее кредита на финансирование недвижимости, полученного ранее кредита на потребительские нужды.





Срок предоставления кредита: до 1 года включительно и более 1 года.





Вид процентной ставки: фиксированная годовая и переменная годовая.





Форма предоставления кредита: безналичная, наличная, безналичная и наличная формы.





Виды платежей по кредиту: дифференцированные платежи, аннуитетные платежи, платежи равными долями.





Возможность досрочного погашения кредита: предусмотрена, не предусмотрена.





Способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору:





- Поручительство





- Залог недвижимого и движимого имущества





- Неустойка





- Гарантийный депозит денег





- Перевод правого титула на имущество





- Без обеспечения





Способ оформления заявки на кредит:





- Посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания (онлайн-заявка на кредит)





- Удаленно через представителя банка





- В отделении банка





Предоставление дополнительных услуг:





- Страхование приобретенного в кредит имущества





- Добровольное страхование кредитополучателя





- «Иные»





- Не предоставляются





Как видим, список «кредитных слов», в принципе логичен, и особых вопросов вызвать не может. Он явно стандартизирован для использования в компьютерных алгоритмах. Немного может смутить только слово «иные», которое, как известно, может вырасти до достаточно больших размеров, если им умело пользоваться.





Но пойдем дальше и посмотрим на «Классификатор банковских вкладов (депозитов)».





Вид вклада (депозита):





- Срочный отзывный





- Срочный безотзывный





- Условный отзывный





- Условный безотзывный





- До востребования





Срок размещения: до года, 1 год, от 1 года до 2 лет, 2 года и более.





Валюта: белорусский рубль, доллар США, евро, российский рубль. белорусский рубль, доллар США, евро, российский рубль.





Вид процентной ставки: фиксированная годовая, переменная годовая.





Капитализация: ежедневная, еженедельная, ежедекадная, ежемесячная, ежегодная, не предусмотрена.





Возможность пополнения: предусмотрена, не предусмотрена.





Возможность досрочного снятия части вклада для отзывных вкладов (депозитов): предусмотрена (без потери процентов), предусмотрена (с пересчетом процентов по пониженной процентной ставке), не предусмотрена.





Возможность снятия начисленных процентов до истечения срока возврата вклада: предусмотрена, не предусмотрена.





В «Классификаторе вкладов» мы не нашли слова «иные» и выглядит он покомпактнее и покрасивее. Кстати, на наш взгляд, все слова в обоих классификаторах интуитивно понятны.

Глоссарий — это словарь?

В теории — да. Поэтому каждый термин умудрились еще и расшифровать! Вот, к примеру:





рефинансирование кредита — заключение кредитного договора с целью предоставления кредита для исполнения обязательств по ранее заключенным кредитным договорам





грейс-период – указанный в кредитном договоре период, в течение которого проценты за пользование кредитом не начисляются или начисляются в пониженном размере





неустойка (штраф, пеня) — определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору, если иное не предусмотрено законодательными актами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения





договор срочного банковского вклада (депозита) — договор, в соответствии с которым вкладополучатель обязан возвратить вклад (депозит) и выплатить начисленные по нему проценты по истечении указанного в договоре срока





капитализация процентов по вкладу (депозиту) — причисление суммы начисленных процентов к сумме вклада (депозита)





Мы привели только несколько определений из глоссария. Всего же их десятки. И они, в принципе, хрестоматийны и известны всем, кто следит за работой банков.





Между тем, Национальный банк отметил:





— Глоссарий закрепляет единую терминологию, которую банки и НКФО должны использовать в заключаемых с физлицами кредитных договорах и договорах банковского вклада, а также при информировании физлиц об условиях предоставляемых продуктов и оказываемых услуг.









Требования к договорам ужесточат!

Также Нацбанк предлагает банкам обсудить «Требования к условиям оказания физлицам банковских услуг по кредитованию и привлечению денежных средств во вклады, об исключении недобросовестных практик банков».

Требования утверждены в следующих целях:





- реализация защиты прав потребителей банковских услуг по кредитованию, привлечению денежных средств во вклады





- повышение качества банковских услуг по кредитованию, привлечению денежных средств во вклады





- обеспечение информационной открытости рынка банковских услуг по кредитованию, привлечению денежных средств во вклады





- повышение осведомленности потребителей об условиях оказания услуг





- предупреждение недобросовестных практик взаимодействия банков с потребителями банковских услуг по кредитованию, привлечению денежных средств во вклады





В частности, банки должны:





- предоставлять для ознакомления физлицам в ЦБУ банков и торговых объектах, осуществляющих продажу товаров с использованием банковского кредита, проекты договоров банковского вклада, кредитных и других договоров: страхования, текущего (расчетного) банковского счета





- приводить название кредитов, банковских вкладов в соответствие с условиями заключаемых договоров. Так, в названии банковского вклада следует отражать вид договора банковского вклада





- включать в кредитные договоры, договоры банковского вклада все существенные условия, определенные законодательством, а также другие условия, влияющие на величину доходов или расходов получателя банковской услуги





- не использовать в кредитных договорах, договорах банковского вклада сложные смысловые конструкции, в том числе содержащие многочисленные ссылки на пункты заключаемого договора, локальные нормативные правовые акты банка, а также иные источники информации, размещенные на сайте банка





- включать в условия кредитных договоров не более 1-го вида штрафных санкций (без учета процентов за пользование кредитом в повышенном размере) за 1 факт неисполнения (ненадлежащего исполнения) кредитополучателем условий кредитного договора





- разъяснять физлицам последствия и порядок досрочного возврата (погашения) кредита, расторжения заключенных с банком кредитных договоров и договоров банковского вклада





- оговаривать в договорах банковского вклада порядок начисления процентов по вкладу при размещении банковского вклада в дни, приходящиеся на государственные праздники, праздничные, выходные дни, а также четко определять в договорах дни, устанавливаемые банком в качестве выходных, или указывать — где данную информацию можно получить





- информировать вкладчиков о наступлении срока возврата вклада за 5 рабочих дней, если условиями договора банковского вклада предусмотрено его автоматическое продление





- если условиями договора банковского вклада предусмотрено открытие текущего (расчетного) банковского счета, то его открытие и зачисление на него суммы вклада или процентов по нему осуществлять без взимания вознаграждения





- отказаться от выплаты процентов (включая бонусные и другие выплаты, выдачу подарочных сертификатов) по вкладам до истечения предусмотренного договором банковского вклада периода нахождения денежных средств в банке, а также не информировать вкладчиков о возможности такой выплаты





В частности, нельзя будет:





- предоставлять потребителям сведения (в том в рекламе), которые прямо или косвенно, с помощью замалчивания, двусмысленности или преувеличения могут ввести клиентов в заблуждение





- делать утверждения, если это не соответствует действительности, что банковская услуга будет оказываться потребителям только в течение ограниченного периода времени или на определенных условиях в течение ограниченного периода времени, для того, чтобы вызвать повышение спроса, при этом лишая потребителей возможности или времени на принятие обдуманного решения.









Требования к банкам, принимающим деньги на депозит

До заключения договора банковского вклада банк обязан представить клиенту – физлицу «Информацию об условиях привлечения денежных средств во вклады» по специальной форме на бумажном носителе или в виде электронного документа, в том числе с использованием СДБО.





«Информация об условиях привлечения денежных средств во вклады»





Вид договора банковского вклада





Валюта вклада и сумма первоначального взноса

Порядок внесения денежных средств во вклад

Размер процентов по вкладу, вид процентной ставки: фиксированная, переменная





Порядок начисления процентов по вкладу

Срок возврата вклада: для договора срочного банковского вклада; обстоятельство, при наступлении которого банк обязуется возвратить вклад





Возможность и условия продления срока возврата вклада

Возможность пополнения суммы вклада

Возможность и условия досрочного возврата вклада, или его части





Другие условия размещения денежных средств во вклад и начисления процентов по нему





Налогообложение доходов в виде процентов, полученных по вкладу





Нельзя будет при предоставлении потребителям информации об условиях вкладов, в том числе — в рекламе банковских вкладов, говорить о выражениях доходности, отличных от годовой процентной ставки. В частности, об эффективной, базовой, номинальной и других ставках.

Кроме того, при оформлении договоров банковского вклада, а также «Информации об условиях привлечения денежных средств во вклады» должен использоваться шрифт Times New Roman размером не менее 12 пунктов!









Требования к банкам, выдающим деньги в кредит

Предполагается, что банк будет обязан разъяснять заявителям – физлицам причину отказа в выдаче кредита в случае, если такое решение принято на основе сведений, содержащихся в кредитной истории заявителя.

Планируется запретить:





- предоставление потребителям не соответствующих действительности пояснений о причинах отказа в предоставлении кредита





- предоставление потребителям сопутствующих продуктов (кредитные карты, карты рассрочки) путем их навязывания без должного разъяснения условий кредитных договоров





- включение в кредитные договоры условий, позволяющих сотрудникам банков для исполнения кредитополучателем договорных обязательств вести с лицами, не являющимися кредитополучателями, в том числе с родственниками кредитополучателей, переговоры по вопросам погашения задолженности по кредитным договорам





Кроме того, в Нацбанке хотят, чтобы в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) кредитополучателем обязательств по кредитному договору банк при требовании досрочного возврата (погашения) кредита действовал добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных законодательством или договором

Сама идея о добросовестном оказании услуг кредитования и принятия средств во вклады кажется абсолютно правильной и логичной. Как она будет реализована на практике, мы сможем убедиться на собственном опыте уже в ближайшее время.