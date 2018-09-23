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В 2019 году в странах ЕАЭС может появиться общая платежная система

24.09.2018 17:31 — Разное | Партизан  
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В создании единого платежного пространства государства — участники Евразийского экономического союза перешли от стадии планирования к конкретным шагам в реализации намеченного.

Ожидается, что общая платежная система в странах ЕАЭС появится до конца 2019 года, рассказал в беседе на радио Sputnik директор Национальной системы платежных карт РФ Владимир Комлев.

"Когда мы говорим о создании единого платежного пространства, это не только объединение инфраструктур, но это также и дополнительный вклад в развитие платежных инструментов этих стран. Любые сегодняшние платежные технологии, особенно высокие технологии, с одной стороны, вроде бы становятся базовым уровнем, который должен быть в любой платежной системе, с другой стороны, это действительно высокие технологии, которые требуют серьезных капитальных вложений, и не для всех стран с их масштабом они посильны", ― отметил Комлев.

Сейчас в рамках партнерского проекта стран ЕАЭС происходит взаимный обмен технологиями, которые объединяются в единый стандарт, и уже на базе этого стандарта станет возможным единое платежное пространство, уточнил собеседник Sputnik.

"А дальше начинается процесс совместных договоренностей, связанный с тарифами, как эти карты принимаются. У каждой страны есть свое внутреннее регулирование, и оно разное, приходится увязывать между собой много юридических, правовых и расчетных моментов. И в этом нам очень сильно помогают национальные банки стран", ― рассказал Комлев.


В планах ― сделать единую платежную систему более удобной и дешевой для пользователей, чем те, которые сейчас существуют в каждой из стран по отдельности. 

Кроме того, по словам собеседника, ожидается, что к единой платежной системе присоединятся не только страны ― члены  ЕАЭС, но и другие государства постсоветского пространства, которые выразят такое желание.

 
 
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В создании единого платежного пространства государства — участники Евразийского экономического союза перешли от стадии планирования к конкретным шагам в...
 
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