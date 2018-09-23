Белсат . Чемпион Беларуси по гандболу и команда из немецкого города Мангейма выступают в элитной группе «А» Лиги чемпионов, передает





В среду, 26 сентября, им предстоит открывать программу третьего тура Лиги чемпионов поединком в Германии.





По традиции спортивные клубы на своих официальных страницах дают анонс матча, однако превью к игре немецкого и белорусского клуба перешел в политическую плоскость.





появилась следующая цитата: В частности, на сайте немецкого клубаследующая цитата:





«БГК имени Мешкова из Бреста, безусловно, является экзотическим участником элитного пула Лиги чемпионов. Это отчасти связано с географией. Беларусь считается последней диктатурой Европы, а поездку в Брест из-за некоторых ограничений можно назвать авантюрой».





Брестский клуб пока никак не отреагировал на такое высказывание.





Напомним, что БГК имени Мешкова и «Райн Левен» уже встречались с друг с другом в рамках Лиги чемпионов. В октябре 2016 года белорусский клуб сенсационно победил немецкого гранда – 30:28.





Брестчане очень успешно начали этот сезон: в Лиге чемпионов они победили сначала шведский «Кристианстад» (32:20), а затем действующего победителя Лиги чемпионов французский «Монпелье» (26:23) и сейчас идут первыми в своей группе. «Райн Левен» пока занимает лишь 6 место среди 8 команд.