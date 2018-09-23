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Немецкий гандбольный клуб "Райн Левен": Беларусь - последняя диктатура Европы
На своем официальном сайте соперник БГК имени Мешкова по Лиге чемпионов немецкий "Райн Левен" назвал Беларусь последней диктатурой Европы, а поездку в нашу страну – авантюрой.
Чемпион Беларуси по гандболу и команда из немецкого города Мангейма выступают в элитной группе «А» Лиги чемпионов, передает
В среду, 26 сентября, им предстоит открывать программу третьего тура Лиги чемпионов поединком в Германии.
По традиции спортивные клубы на своих официальных страницах дают анонс матча, однако превью к игре немецкого и белорусского клуба перешел в политическую плоскость.
В частности, на сайте немецкого клуба
«БГК имени Мешкова из Бреста, безусловно, является экзотическим участником элитного пула Лиги чемпионов. Это отчасти связано с географией. Беларусь считается последней диктатурой Европы, а поездку в Брест из-за некоторых ограничений можно назвать авантюрой».
Брестский клуб пока никак не отреагировал на такое высказывание.
Напомним, что БГК имени Мешкова и «Райн Левен» уже встречались с друг с другом в рамках Лиги чемпионов. В октябре 2016 года белорусский клуб сенсационно победил немецкого гранда – 30:28.
Брестчане очень успешно начали этот сезон: в Лиге чемпионов они победили сначала шведский «Кристианстад» (32:20), а затем действующего победителя Лиги чемпионов французский «Монпелье» (26:23) и сейчас идут первыми в своей группе. «Райн Левен» пока занимает лишь 6 место среди 8 команд.
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На своем официальном сайте соперник БГК имени Мешкова по Лиге чемпионов немецкий "Райн Левен" назвал Беларусь последней диктатурой Европы, а поездку в нашу страну...
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