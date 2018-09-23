ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Немецкий гандбольный клуб "Райн Левен": Беларусь - последняя диктатура Европы

24.09.2018 17:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
На своем официальном сайте соперник БГК имени Мешкова по Лиге чемпионов немецкий "Райн Левен" назвал Беларусь последней диктатурой Европы, а поездку в нашу страну – авантюрой.

Немецкий гандбольный клуб "Райн Левен": Беларусь - последняя диктатура Европы
Чемпион Беларуси по гандболу и команда из немецкого города Мангейма выступают в элитной группе «А» Лиги чемпионов, передает Белсат

В среду, 26 сентября, им предстоит открывать программу третьего тура Лиги чемпионов поединком в Германии. 

По традиции спортивные клубы на своих официальных страницах дают анонс матча, однако превью к игре немецкого и белорусского клуба перешел в политическую плоскость.

В частности, на сайте немецкого клуба появилась следующая цитата:

«БГК имени Мешкова из Бреста, безусловно, является экзотическим участником элитного пула Лиги чемпионов. Это отчасти связано с географией. Беларусь считается последней диктатурой Европы, а поездку в Брест из-за некоторых ограничений можно назвать авантюрой».

Брестский клуб пока никак не отреагировал на такое высказывание.

Напомним, что БГК имени Мешкова и «Райн Левен» уже встречались с друг с другом в рамках Лиги чемпионов. В октябре 2016 года белорусский клуб сенсационно победил немецкого гранда – 30:28.

Брестчане очень успешно начали этот сезон: в Лиге чемпионов они победили сначала шведский «Кристианстад» (32:20), а затем действующего победителя Лиги чемпионов французский «Монпелье» (26:23) и сейчас идут первыми в своей группе. «Райн Левен» пока занимает лишь 6 место среди 8 команд.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На своем официальном сайте соперник БГК имени Мешкова по Лиге чемпионов немецкий "Райн Левен" назвал Беларусь последней диктатурой Европы, а поездку в нашу страну...
 
Новости дня
Новости разные
 
Отчет ОВОС: вырубка леса в Боровлянах ради школы и сада природе не навредит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика