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Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла загадку Семашко
Владимир Семашко
В субботу Александр Лукашенко провел совещание по итогам белорусско-российских переговоров в Сочи. На фотографиях пользователи интернета заметили Владимира Семашко,
После 17 лет в правительстве Владимир Семашко покинул свой пост. Последние годы он курировал ТЭК, в том числе — ключевые переговоры по нефти и газу, причем в Москве именно его считали самым сильным переговорщиком. Но официально новой должности у него пока нет.
Владимир Семашко — крайний слева. Фото: president.gov.by
«Владимир Ильич Семашко присутствовал на субботнем совещании у главы государства в статусе человека, который долгое время был на острие переговоров в важнейших сферах сотрудничества с Россией — нефтегазовой, промышленной. И конечно, непосредственно участвовал в разработке важнейших документов, в соответствии с которыми Беларусь и Россия и сегодня выстраивают взаимоотношения в названных сферах. Естественно, Владимир Ильич знает всю подноготную спорных моментов и в ходе совещания проинформировал новых членов правительства об истории этих вопросов», — рассказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
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Наталья Эйсмонт рассказала, что отставной вице-премьер делал на субботнем совещании у главы государства.
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