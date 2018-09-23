Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла загадку Семашко



Владимир Семашко

Владимир Семашко — крайний слева. Фото: president.gov.by

В субботупровел совещание по итогам белорусско-российских переговоров в Сочи. На фотографиях пользователи интернета заметили. Пресс-секретарь президентарассказала, в каком статусе Семашко присутствовал на совещании у главы государства.После 17 лет в правительстве Владимир Семашко покинул свой пост. Последние годы он курировал ТЭК, в том числе — ключевые переговоры по нефти и газу, причем в Москве именно его считали самым сильным переговорщиком. Но официально новой должности у него пока нет.— рассказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.