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КГК: В энергетике деньги тратятся на строительство офиса и дорогие машины
Фото: TUT.BY
КГК завершил проверку формирования тарифов в энергетике и пришел к выводу, что работа по снижению затрат требует совершенствования. Об этом заявил председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов на заседании коллегии ведомства, на котором рассмотрены результаты проверки обоснованности затрат, включаемых в себестоимость производства тепловой и электрической энергии организациями Минэнерго, пишет
Леонид Анфимов рассказал, что затянувшуюся модернизацию тепловых сетей энергетики объясняют дефицитом средств, при этом значительный объем финансирования направляется на цели, не связанные с повышением надежности и экономичности энергосистемы.
Он привел в качестве примера строительство семиэтажного офисного здания площадью 7 тыс. кв. м в центре Минска для размещения аппарата ГПО «Белэнерго». В него уже вложено около 2,9 млн долларов в эквиваленте, а в целом проект обойдется в 9 млн долларов. Также председатель КГК рассказал, что деньги тратятся на приобретение дорогостоящих легковых автомобилей, в том числе посредством зачетных схем с должниками за потребленные энергоресурсы.
«Очевидно, что все эти средства будут включены в стоимость энергооборудования, выполняемых работ и услуг, а в конечном итоге лягут на тарифы. По этим и другим направлениям проверяющими выявлены резервы на общую сумму около 120 млн долларов», — подчеркнул он.
На коллегии были озвучены факты «расточительного расходования средств при закупках материалов и комплектующих». Например, в марте этого года организацией «Белэнергоснабкомплект» по заказу «Гомельэнерго» проведен конкурс на закупку 90 т реагента для подготовки воды на Мозырской ТЭЦ. Предпочтение было отдано литовской компании, несмотря на то, что отечественный производитель предлагал такую продукцию в 2,5 раза дешевле. В итоге за товар переплачено более 42 тысяч евро.
Напомним, год назад президент Беларуси потребовал у КГК разобраться с формированием тарифов в энергетике.
«Вы, Леонид Васильевич Анфимов (председатель КГК), выявили у коммунальников резервы снижения затрат по жилищно-коммунальным услугам. Но большое влияние на их стоимость оказывают энергетики. Вы смотрели, как они формируют свои тарифы, сколько прибыли закладывают? Разберитесь, какие установлены им зарплаты, за что они содержат свои крутые санатории, базы и прочее, — сказал глава государства. — Жировать за счет денег людей недопустимо ни для кого! И если такие факты будут выявлены до следующего вашего уточнения тарифов, министру надо искать другую работу. Он был туда назначен, чтобы без ведомственного подхода решить эти вопросы, разложить затраты своего ведомства и убрать весь лишний жир. Пока этого не происходит».
Также напомним, что в начале мая этого года президент освободил от занимаемой должности министра энергетики Владимира Потупчика. Сообщалось, что при поддержке министра был организован семейный бизнес по поставкам стройматериалов по завышенным ценам. Министерство энергетики несколько месяцев оставалось без министра, только 31 августа на этот пост назначили Виктора Каранкевича.
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И это отражается на тарифах.
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