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Зарубил топором. Отец расправился с овчаркой, которая загрызла его дочь

24.09.2018 17:32 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости
Овчарка расправилась с ребенком: более 10 укусов и разорванная трахея.

По информации российских СМИ со ссылкой на пресс-службу областного управления Следственного комитета России, семья с девятилетней девочкой приехали на дачу в посёлок Плодовое, куда они пригласили друга детства, мужчина обещал посодействовать с ремонтом.

Мужчина приехал не один, он взял с собой бельгийскую овчарку, которую оставил без намордника на участке.

На участке рядом с животным играл ребёнок.

Взрослые были заняты проведением ремонтных работ, малышка играла с собакой, но неожиданно овчарка схватила её за шею и лицо.

Когда родители ребенка услышали пронзительные крики, они прибежали на участок и застали шокирующую картину. Собака искусала 9-летнюю девочку за лицо и разорвала ей трахею.

Прибывшие врачи не смогли спасти ребенка, малышка умерла.

В отчаянии, отец схватил топор и расправился с собакой – зарубил ее топором.

 
 
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Овчарка расправилась с ребенком: более 10 укусов и разорванная трахея.
 
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