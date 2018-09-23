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Зарубил топором. Отец расправился с овчаркой, которая загрызла его дочь
Фото: РИА Новости
По информации российских СМИ со ссылкой на пресс-службу областного управления Следственного комитета России, семья с девятилетней девочкой приехали на дачу в посёлок Плодовое, куда они пригласили друга детства, мужчина обещал посодействовать с ремонтом.
Мужчина приехал не один, он взял с собой бельгийскую овчарку, которую оставил без намордника на участке.
На участке рядом с животным играл ребёнок.
Взрослые были заняты проведением ремонтных работ, малышка играла с собакой, но неожиданно овчарка схватила её за шею и лицо.
Когда родители ребенка услышали пронзительные крики, они прибежали на участок и застали шокирующую картину. Собака искусала 9-летнюю девочку за лицо и разорвала ей трахею.
Прибывшие врачи не смогли спасти ребенка, малышка умерла.
В отчаянии, отец схватил топор и расправился с собакой – зарубил ее топором.
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Овчарка расправилась с ребенком: более 10 укусов и разорванная трахея.
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