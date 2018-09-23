Зарубил топором. Отец расправился с овчаркой, которая загрызла его дочь

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По информации российских СМИ со ссылкой на пресс-службу областного управления Следственного комитета России, семья с девятилетней девочкой приехали на дачу в посёлок Плодовое, куда они пригласили друга детства, мужчина обещал посодействовать с ремонтом.Мужчина приехал не один, он взял с собой бельгийскую овчарку, которую оставил без намордника на участке.На участке рядом с животным играл ребёнок.Взрослые были заняты проведением ремонтных работ, малышка играла с собакой, но неожиданно овчарка схватила её за шею и лицо.Когда родители ребенка услышали пронзительные крики, они прибежали на участок и застали шокирующую картину. Собака искусала 9-летнюю девочку за лицо и разорвала ей трахею.Прибывшие врачи не смогли спасти ребенка, малышка умерла.В отчаянии, отец схватил топор и расправился с собакой – зарубил ее топором.