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Новый инцидент с Чалым: на этот раз экономисту на голову вывалили квашеную капусту

24.09.2018 17:11 — Разное | UDF  
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Чалый и Кудлаев после «инцидента с капустой»
Инцидент произошел 21 сентября в баре Beercap.

Правда, сам Сергей Чалый заявил, что ничего не случилось. Мол, не было ни драки, ни «инцидента с капустой». Поэтому, соответственно, в милицию обращаться повода не было.

«Наша Нива» связалась с «обидчиком». Им оказался Александр Кудлаев, известный в блогосфере как «Бармалей». На «встречу» с Чалым он приехал, заблаговременно подготовив упаковку квашеной капусты.

Новый инцидент с Чалым: на этот раз экономисту на голову вывалили квашеную капусту

Кудлаев от комментариев отказался. Сообщил только, что Чалый пострадал «за свой язык».

Новый инцидент с Чалым: на этот раз экономисту на голову вывалили квашеную капусту

«Он знает за что. Если он говорит, что не было — ну ок, я посмеюсь. Но у меня есть и фото, и видео. Кстати, видео у меня уже хотят купить», — заверил Кудлаев.

Из комментариев в твиттере следует, что Чалый послал Кудлаева «на три буквы», за что и пострадал.

 
 
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