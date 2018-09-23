Новый инцидент с Чалым: на этот раз экономисту на голову вывалили квашеную капусту



Чалый и Кудлаев после «инцидента с капустой»

Правда, самзаявил, что ничего не случилось. Мол, не было ни драки, ни. Поэтому, соответственно, в милицию обращаться повода не было.«Наша Нива» связалась с «обидчиком». Им оказался, известный в блогосфере как «Бармалей». На «встречу» с Чалым он приехал, заблаговременно подготовив упаковку квашеной капусты.Кудлаев от комментариев отказался. Сообщил только, что Чалый пострадалзаверил Кудлаев.Из комментариев в твиттере следует, что Чалый послал Кудлаева «на три буквы», за что и пострадал.