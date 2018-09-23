Беларусь рассчитывает на ежегодный рост числа туристов из Китая минимум на 15%

Ежегодный рост туристического потока из Китая в Беларусь, с учетом введения безвизового режима между странами, может составить минимум 15%, сообщил заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной на пресс-конференции в понедельник в Минске.

"Все будет зависеть от того, насколько хорошо мы поработаем по маркетинговой программе и какие средства будут выделены (на рекламу Беларуси - ИФ). ... Если по всем крупным регионам нам выделят средства - это будет один прирост. Если будем продвигаться как сейчас, небольшими деньгами, ... будет в год 12-15%", - сказал М.Портной.

"Но надеемся все-таки сработать в разы", - добавил он.

По оценке представителя Минспорта и туризма, Китай "очень перспективный целевой рынок".

Он сообщил, что по итогам 2017 года число посетивших Беларусь организованных туристов из КНР увеличилось в 2,1 раза. При этом с начала 2018 года в республике побывали свыше 17 тыс. граждан Китая (рост на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

По словам М.Портного, в первую очередь китайских туристов интересует в Беларуси "красный туризм" (все, что связано с коммунистической историей - ИФ), а также "замки и природа".

Как прогнозирует замминистра, все ранее проведенные мероприятия "сработают через год-полтора".