Ущерб белорусских клиентов российской компании "Натали Турс" из-за отмены ее туров оценивается предварительно в 700 тыс. евро, сообщил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной.

"Общее количество, по оперативным данным, (...) выливается в сумму где-то 700 тыс. евро. Претензии сейчас принимаются", - сказал М.Портной на пресс-конференции в понедельник в Минске.

Он уточнил, что в течение месяца с момента банкротства компании будет точно известно, сколько человек обратились с заявлениями (в российскую СК "Ингосстрах" - ИФ). В само министерство спорта и туризма Беларуси, по данным М.Портного, поступило всего около 10 заявлений.

"Сейчас во взаимодействии с коллегами из Ростуризма держим на контроле прием этих документов", - заметил замглавы ведомства.

Он напомнил, что в первые же дни после появления информации об аннулировании туров "Натали Турс", в Минске прошло совещание с белорусскими туроператорами и турагентами, в ходе которого были предприняты меры для минимизации ущерба белорусским клиентам "Натали Турс".

Отвечая на вопрос о последствиях инцидента с "Натали Турс" для туротрасли страны, М.Портной заявил, что не ожидает банкротств белорусских турагентов, продававших ее туры. "Уже вырисовывается картина, что они получат не все средства. Но так, чтобы они обанкротились и прекратили деятельность – пока у нас таких данных нет. (...) Банкротства там не будет, так как суммы незначительные", - сказал замминистра.

Он также заявил, что в Беларуси учтут ситуацию с "Натали Турс", выработав механизм защиты потребителей туристических услуг. Так, в скором времени в нижней палате парламента будут обсуждаться предложенные профильным ведомством и турсоюзами поправки в закон о туризме.

"Натали Турс" 4 июля объявила об аннуляции всех подтвержденных туров до 30 сентября по примерно 12 тыс. договорам. Долг компании перед туристами и партнерами составляет около 1,5 млрд росс. рублей, общее число пострадавших приближается к 30 тыс.

Ростуризм 3 сентября исключил из единого федерального реестра туроператоров три из четырех юридических лиц, которые продавали туры под брендом "Натали Турс". Это компании ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "НАТАЛИ", ООО "Туроператор "Натали Турс".

Финансовая ответственность каждой из трех компаний была застрахована в СК "Ингосстрах" на 50 млн росс. рублей. Компания заявила, что выплатит компенсации туристам. Однако подавляющее большинство договоров с туристами заключались от имени ООО "Панорама Тур". Клиентам этой компании не хватит 50 млн росс. рублей для покрытия ущерба, сумма выплат по каждому туру составит около 5 тыс. рублей.