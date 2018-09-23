Максим Галкин выступит 20 октября во Дворце Республики

Галкин - один из самых узнаваемых артистов на российском телевидении. Зрители хорошо знают его не только как мастера юмора и пародий, но и как ведущего телепередач «Лучше всех» «МаксимМаксим», «Точь-в-точь», «Кто хочет стать миллионером?» и многих других.

Когда Галкин выходит на сцену, в зале сразу меняется атмосфера. Его концерт представляет собой полноценное шоу, в котором артист удивительным образом управляет вниманием публики, вплетая в рассказ фирменные пародии, импровизации и музыкальные номера.

«Знаете, я бы сам с удовольствием сходил на свой концерт, так он хорош!» - шутит Максим.

Несмотря на то что на сцене Галкин уже более 25 лет, артист сохраняет свою фирменную легкость подачи материала, мальчишескую раскованность и дерзость, за это его так любят поклонники.

Минскую публику на концерте Галкина ожидает множество полюбившихся пародий, юмористических номеров и песен, а также премьеры и неожиданные сюрпризы. Увидеть все это своими глазами можно будет 20 октября во Дворце Республики.