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Максим Галкин выступит 20 октября во Дворце Республики

24.09.2018 18:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Максим Галкин выступит 20 октября во Дворце Республики
Фото из открытых источников

Галкин - один из самых узнаваемых артистов на российском телевидении. Зрители хорошо знают его не только как мастера юмора и пародий, но и как ведущего телепередач «Лучше всех» «МаксимМаксим», «Точь-в-точь», «Кто хочет стать миллионером?» и многих других.

Когда Галкин выходит на сцену, в зале сразу меняется атмосфера. Его концерт представляет собой полноценное шоу, в котором артист удивительным образом управляет вниманием публики, вплетая в рассказ фирменные пародии, импровизации и музыкальные номера.

«Знаете, я бы сам с удовольствием сходил на свой концерт, так он хорош!» - шутит Максим.

Несмотря на то что на сцене Галкин уже более 25 лет, артист сохраняет свою фирменную легкость подачи материала, мальчишескую раскованность и дерзость, за это его так любят поклонники.

Минскую публику на концерте Галкина ожидает множество полюбившихся пародий, юмористических номеров и песен, а также премьеры и неожиданные сюрпризы. Увидеть все это своими глазами можно будет 20 октября во Дворце Республики.

 
 
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Знаменитый комик Максим Галкин выступит 20 октября во Дворце Республики.
 
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