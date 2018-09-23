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Отличная новость! ОАО «Молочные горки» вошли в топ-20 крупнейших переработчиков молока в стране

24.09.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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 ОАО «Молочные горки» замыкают топ-20 крупнейших производителей молочных продуктов в стране. Этот рейтинг подготовил Milknews совместно с Streda Consulting, взяв за основу официальную выручку за 2017 год. За минувший год в ОАО «Молочные горки» она составила $59 млн.

Отличная новость! ОАО «Молочные горки» вошли в топ-20 крупнейших переработчиков молока в стране

Лидеры этого рейтинга — ОАО «Савушкин продукт» ($457 млн.), ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» ($295 млн.) и ОАО «Бабушкина крынка» ($266 млн.). Мощность переработки этих предприятий — от 3000 т/сут. до 1700 т/сут. В двадцатке крупнейших переработчиков молока из Могилевской области, кроме холдинга ОАО «Бабушкина крынка», объединяющего 19 площадок области, и ОАО «Молочные горки» — совместное предприятие Danone, созданное на базе Пружанского молочного комбината и Шкловского маслодельного завода.

Елена АГЕЙЧИК.

 
 
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 ОАО «Молочные горки» замыкают топ-20 крупнейших производителей молочных продуктов в стране. Этот рейтинг подготовил Milknews совместно с Streda Consulting, взяв за основу...
 
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