Отличная новость! ОАО «Молочные горки» вошли в топ-20 крупнейших переработчиков молока в стране

ОАО «Молочные горки» замыкают топ-20 крупнейших производителей молочных продуктов в стране. Этот рейтинг подготовил Milknews совместно с Streda Consulting, взяв за основу официальную выручку за 2017 год. За минувший год в ОАО «Молочные горки» она составила $59 млн.





Лидеры этого рейтинга — ОАО «Савушкин продукт» ($457 млн.), ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» ($295 млн.) и ОАО «Бабушкина крынка» ($266 млн.). Мощность переработки этих предприятий — от 3000 т/сут. до 1700 т/сут. В двадцатке крупнейших переработчиков молока из Могилевской области, кроме холдинга ОАО «Бабушкина крынка», объединяющего 19 площадок области, и ОАО «Молочные горки» — совместное предприятие Danone, созданное на базе Пружанского молочного комбината и Шкловского маслодельного завода.

Елена АГЕЙЧИК.