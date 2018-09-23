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Кожаный мяч-2018. Горецкая команда «Гимназист» на 4 месте
24.09.2018 — Разное | Горецкий вестник
Завершился финал соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба.
СТАРШАЯ возрастная группа (2004-2005 гг).
Результаты стыковых матчей:
За 7-е место: Припять — Лиозно 5:1
Итоговое положение команд:
1. «Азимут» (Дрогичинский район, Брестская область);
Лучшим полузащитником турнира стал Никита Северцев (Гимназист).
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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Завершился финал соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба. СТАРШАЯ возрастная группа (2004-2005 гг)....
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