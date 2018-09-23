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В столице 19-летний парень уснул в чужой машине, а потом украл оттуда видеорегистратор

24.09.2018 18:31 — Разное | Tut.by  
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В столице задержали парня, который уснул в чужой машине, а потом украл из нее видеорегистратор. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

19-летний житель Минского района в августе освободился из мест лишения свободы. А недавно молодой человек возвращался ночью из кафе и увидел на парковке открытый автомобиль. Он в нем и переночевал. Утром парень украл видеорегистратор за 80 рублей и допустил самопроизвольное движение авто, повредив таким образом другие машины на парковке.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 («Кража») УК РБ и составлено два административных протокола по ч.1 и ч.4 ст. 18.17 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, повреждение транспортного средства или иного имущества») КоАП РБ. Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

 
 
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