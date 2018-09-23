Сегодня в «Борисов-Арене» прошла церемония прощания с председателем правления футбольного клуба БАТЭ Анатолием Капским. Он ушел из жизни в 52 года, 22 из которых посвятил любимой команде. Гражданскую панихиду посетили премьер-министр Сергей Румас, генеральный секретарь федерации футбола Юрий Вергейчик, министр спорта Сергей Ковальчук, шоумен Вадим Галыгин. Проститься с Анатолием Капским пришли и тысячи простых горожан, которые поделились своими воспоминаниями о нем.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Мужчина с большой буквы". Борисовчане - об Анатолии Капском Люди, пришедшие попрощаться с Анатолием Капским, делятся воспоминаниями о лучшем футбольном менеджере Беларуси.